Ascoulisse Quartet a Dronero per un Ferragosto dedicato a Ennio Morricone

Un inno ai sentimenti veri e a quei valori di rispetto, impegno, condivisione che troppo spesso purtroppo vengono confusi o tralasciati. Ferragosto 2020 vuole essere un’occasione davvero importante.

Così l’organizzazione, da parte del Comune di Dronero, di un concerto sabato 15 agosto per rendere omaggio al maestro Ennio Morricone, ma anche come buon auspicio e nella consapevolezza che la musica forte risuona e connette. Due appuntamenti in paese: alle 9 sul Ponte del Diavolo e alle 11 in via Roma.

Protagonisti dell’emozionante spettacolo i Mascoulisse Quartet, quartetto di tromboni bresciano: giovani talenti che hanno saputo meritare le occasioni incontrate nella loro ormai più che decennale carriera. Studio, impegno ed immensa passione sono gli elementi che li hanno portati ad esibirsi sui migliori palcoscenici del mondo.

Tutto è pronto: sognanti emozioni sonore, sabato a Dronero, volteggeranno libere nell’aria!