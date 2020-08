Da settembre, a Marene, cessa l'attività il dottor Piero Coaloa

Il 1 settembre cesserà la propria attività di medico di medicina generale presso lo studio di Marene il Dr Piero Coaloa.

Gli assistiti del sanitario dovranno effettuare la scelta di un nuovo medico di base secondo le seguenti modalità:

trasmettendo via e-mail le richieste di Scelta del Medico di Medicina Generale, unitamente ad un documento di identità, ai seguenti indirizzi, secondo la competenza territoriale determinata dalla residenza dell’assistito: prenotazionicassa.fossano@aslcn1.it oppure prenotazionicassa.savigliano@aslcn1.it

Il personale degli Sportelli, verificata la richiesta, provvederà a recapitare via e-mail il documento di avvenuta iscrizione al Medico o a comunicare la motivazione per cui non è possibile procedere all’assegnazione

effettuando la scelta utilizzando il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico)





presentandosi presso gli sportelli polifunzionali distrettuali con i seguenti documenti:

Nel caso di soggetto maggiorenne:

Tessera TEAM.

Documento di identità o eventuale delega nel caso di iscrizione da parte di persona diversa dall’avente diritto, con i documenti del delegato e del delegante. Il modulo-delega è reperibile presso gli sportelli o sul sito internet dell’ASL CN1.





Nel caso di minore:

Tessera TEAM del minore.

Documento di identità del genitore/legale rappresentante o eventuale delega nel caso di iscrizione di persona diversa dal genitore/legale rappresentante, con i documenti del delegato e del delegante. Il modulo-delega è reperibile presso gli sportelli o sul sito internet dell’ASL CN1.





Di seguito orari ed indirizzi degli sportelli distrettuali:

Sportello di Fossano, via Ospedale 23: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Sportello di Savigliano via Ospedali n. 14: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Sportello di Racconigi via Ospedale 4: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13,15 alle ore 16,00