Variazioni, a Cuneo, nell'attività dei medici di medicina generale

Il 29 agosto cesserà la propria attività presso lo studio di Cuneo il Dr. Gian Carlo Vigna Taglianti. Gli assistiti dovranno recarsi presso gli Sportelli del Distretto Sud Ovest muniti di documento d’identità, tessera sanitaria, codice fiscale e delega (nel caso in cui non si presenti l'interessato) al fine di effettuare una nuova scelta nei confronti di un medico di medicina generale tra quelli disponibili nel distretto.

Il 26 agosto si inserisce invece quale medico di medicina generale a Cuneo la Dr.ssa Vera Falovo che presterà la propria attività in C.so Nizza 11 (Tel. 0171698735, mail dott.falovo@gmail.com) con i seguenti orari:

Lunedì dalle ore 10.30 alle ore 11.30 - previo appuntamento al 0171698735

Martedì dalle ore 10.30 alle ore 11.30 - previo appuntamento al 0171698735

Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 - previo appuntamento al 0171698735

Giovedì dalle ore 18.30 alle ore 19.30 - previo appuntamento al 0171698735

Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 - previo appuntamento al 0171698735





Per effettuare la scelta del nuovo sanitario occorre presentarsi allo sportello del distretto muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento.

Si ricorda che l’orario dello sportello di Cuneo – Via C. Boggio 12, è dal lunedì al venerdì 8.00/17.00.

Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.

E’ anche possibile effettuare la scelta online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte.

In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al COVID-19, sarà possibile trasmettere via e-mail le richieste di Scelta del Medico di Medicina Generale, unitamente ad un documento di identità, al seguente indirizzo: segreteria.sportellocuneo@aslcn1.it