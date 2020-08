In Valle Stura un caso di contagio da Covid all'Estate Ragazzi di valle

L’Unione Montana Valle Stura, in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’AIB -Protezione Civile Valle Stura, non ha mai smesso di essere operativa attraverso il C.O.I. - Centro Operativo Intercomunale – nell’affrontare in maniera coordinata l’emergenza sanitaria in corso.

E oggi è stata costretta a comunicare come quell'unico nuovo contagio in provincia Granda, sui 15 a livello regionale, riguarda proprio la valle Stura.

Nell’ambito dell’organizzazione dell’Estate Ragazzi in valle, infatti, si è verificato un caso di positività al Covid.

L’ASL Cn1 ha già provveduto a rintracciare i soggetti venuti in contatto con l’interessato - anche se potrebbero essere più numerosi di quanto supposto - e predisposto per loro l’isolamento fiduciario. Si segnala inoltre che il Comune di Demonte ha, in via preventiva, chiuso il luna park e annullato le manifestazioni previste per la festa patronale.