Volley A2/F: Il girone della Lpm Bam Mondovì pronto a passare a 9 squadre! Si attende solo l'ufficialità!

La notizia era nell'aria e presto dovrebbe essere ufficiale. Cambiano i gironi del prossimo campionato di serie A2 di Volley Femminile! Si tratterebbe di una piccola modifica, ma che ovviamente ha effetti per tutte le 19 squadre che prenderanno parte al prossimo campionato. Il girone "Ovest", quello che vedrà ai nastri di partenza anche la Lpm Bam Mondovì, passa da 10 a 9 squadre. La Lega, infatti, dopo il passaggio della Delta Informatica Trentino in A1 avrebbe deciso di apportare questa modifica.

Un "movimento" che dovrebbe interessare soprattutto il Club Italia Crai, che dal girone Ovest passerebbe a quello Est. Come naturale conseguenza il girone della Lpm dovrebbe restare a 9 squadre, con la previsione di due turni di riposo (tra andata e ritorno) per ogni formazione, mentre quello Est passerebbe a 10 squadre senza turni di riposo. La notizia non è ancora ufficiale, ma alcune società sui propri siti Facebook hanno già dato per assodata questa decisione. Nessuna conferma neppure dalla società della presidente Alessandra Fissolo, che attende la comunicazione ufficiale da parte della Lega. Ecco dunque come dovrebbe essere la nuova composizione dei due gironi:

GIRONE OVEST

1)Eurospin Ford Sara Pinerolo

2)LPM BAM Mondovì

3)Barricalla Cus Torino

4)Futura Volley Giovani Busto Arsizio

5)Acqua & Sapone Roma Volley Club

6)Green Warriors Sassuolo

7)Exacer Montale

8)Geovillage Hermaea Olbia

9)Sigel Marsala

GIRONE EST

1)Club Italia Crai

2)Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

3)Itas Città Fiera Martignacco

4)Cda Talmassons

5)Omag San Giovanni in Marignano

6)Conad Olimpia Teodora Ravenna

7)Roana CBF H.R. Macerata

8)Megabox Vallefoglia

9)Volley Soverato

10)Cuore di Mamma Cutrofiano