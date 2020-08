Pausa per i cantieri di corso De Gasperi a Cuneo: circolazione normale fino al 23 agosto

Per la pausa di Ferragosto e per garantire una migliore fluidità della circolazione veicolare nel concentrico cittadino e, in generale, sull’altipiano, dal tardo pomeriggio di ieri 13 agosto sono state rimosse le strutture del cantiere per la posa del teleriscaldamento ancora presenti sulla semicarreggiata del corso De Gasperi.

Fino a tutta domenica 23 agosto il corso - nel tratto complessivo compreso tra la rotatoria con corso Gramsci/via Tiziano e la rotatoria con via Pertini/via degli Artigiani - è nuovamente percorribile in entrambi i sensi di marcia.

Con la ripresa del cantiere sul corso per l’ultimazione dei lavori, a partire da LUNEDI’ 24 AGOSTO 2020 tornerà anche la CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE.