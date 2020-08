Da lunedì 17 agosto e sino al termine dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale blu, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (in modo alternato, in base all’avanzamento dei lavori) nei parcheggi con stalli di sosta a pagamento in queste strade:

piazzetta Abrate, via Diaz, via Gioberti, via Ospedale, via Belli, via Rattazzi, via P. Ferrero, via Vivaro, via Roma, via Sacco, via XX Settembre, via Toti e via Snider.