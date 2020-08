Concerto di Ferragosto al Castello di Casotto: porte chiuse e solo 120 invitati, tra loro medici e sanitari (VIDEO)

Iniziato puntualissimo alle 12.45, con diretta su RAI3, il quarantesimo Concerto di Ferragosto, nel Castello Reale di Casotto, a Garessio.

Uno spazio suggestivo e ricco di storia che accoglierà gli orchestrali con eleganza e fascino. Ad esibirsi, come da tradizione, l'Orchestra Bartolomeo Bruni della Città di Cuneo diretta dal M° Andrea Oddone e con la partecipazione straordinaria del tenore Fabio Armiliato.

L'evento è a porte chiuse e con solo 120 spettatori. E' dedicato ai morti per la pandemia e ai medici e sanitari che hanno lavorato nei mesi più difficili. Tra loro il presidente della Fondazione CRC Giandomenico Genta, il Prefetto Roberto Russo, il consigliere regionale Paolo Bongioanni, l'assessore regionale alla Montagna Fabio Carosso, il Direttore Igiene e Sanità Pubblica Asl CN1 dottor Domenico Montù, oltre al sindaco di Garessio Ferruccio Fazio, capo della task force per la gestione del coronavirus in Piemonte e al designer garessino Giorgetto Giugiaro.

Il castello di Casotto è stato riaperto dopo oltre 10 anni di chiusura e fa da scenografia all'evento, che si è aperto con un omaggio a Ennio Morricone, con "Il tema di Deborah", accompagnato dalle immagini della bellissima Val Tanaro e della sua natura.

Spazio anche ad un appello rivolto ai giovani: "Adottate dei comportamenti responsabili, perché l'emergenza non è finita!".