Nubifragio del 12 agosto, danni ingenti: il Comune di Saluzzo chiede lo stato di calamità naturale

Dopo quelli di Verzuolo, Lagnasco, Scarnafigi e Manta, anche il Comune di Saluzzo ha inviato la richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità naturale alla Regione, alla Provincia e alla Prefettura per la tempesta di pioggia e vento che si è abbattuta sul territorio comunale (e su quelli vicini) intorno alle 18,30 del 12 agosto.

"Gli eventi meteorologici dell’altro pomeriggio – spiegano dall’Ufficio tecnico – hanno causato il danneggiamento di numerosi frutteti nel Comune di Saluzzo e nei Comuni limitrofi, oltre ad ingenti danni al patrimonio immobiliare privato. Si richiede lo stato di calamità naturale e si invitano le autorità competenti ad assumere provvedimenti a tutela del settore primario, spesso già penalizzato dalle condizioni climatiche avverse".

"Si è trattato di una tempesta catastrofica – dice il sindaco Mauro Calderoni –, con una potenza che si era vista rare volte in passato, che ha distrutto strutture e attrezzature di tante imprese agricole di Saluzzo. Come Comune ci siamo subito attivati per dare tutto il supporto possibile ai tanti imprenditori agricoli che hanno visto in pochi minuti rovinato il loro lavoro e la loro azienda. L’agricoltura è il settore economico più importante della città e di tutto il Saluzzese e siamo sempre in prima linea per qualunque intervento che sia di supporto".