Traumi agli arti inferiori per due escursioniste: doppio intervento per il soccorso alpino sul sentiero verso il Valasco

Due escursioniste sono state recuperate oggi in due diversi incidenti occorsi quasi in contemporanea sul sentiero per il Valasco, sopra Terme di Valdieri.

Una delle donne si è procurata una distorsione, la seconda, invece, probabilmente aveva una frattura al piede a seguito di una caduta.

I tecnici del Soccorso Alpino di Cuneo le hanno raggiunte, stabilizzate e trasportate alle Terme dove, con l'ambulanza, sono state trasportate all'ospedale di Cuneo.

Anche ieri, nella stessa zona, i tecnici del soccorso alpino sono intervenuti a supporto dell'elicottero del 118 sempre per un'escursionista con frattura ad arto inferiore in seguito a caduta.