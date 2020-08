Ufficiale: l'educazione finanziaria aiuta ad arrivare alla fine del mese

L'educazione finanziaria deve a pieno titolo entrare nella politica non soltanto educativa ma anche economica del Paese. Un maggiore livello di conoscenze sul versante della gestione di un bilancio domestico o aziendale - due aspetti che spesso si sovrappongono in una realtà come quella italiana fatta di imprese a conduzione individuale o familiare garantite da patrimoni personali - aiuta ad arrivare alla fine del mese più agevolmente di quanto non accadrebbe in assenza di tali nozioni.

L'indagine che la società di sondaggi Doxa ha realizzato, su incarico della comitato ministeriale EDUFIN, prendendo a riferimento un campione rappresentativo di cinquemila famiglie, ha messo in evidenza che - in caso di carente alfabetizzazione finanziaria - meno di tre italiani su dieci riuscirebbero a fare fronte a una spesa imprevista di duemila euro da coprire nell'arco di un mese, ma tale rapporto sale a 5 su dieci in presenza di adeguati livelli di preparazione in materia. Educazione finanziaria che diventa importante, proprio al fine di accedere ad aiuti e sostegni, anche sul versante della corretta informazione in merito agli strumenti istituiti dal governo e dalle varie amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per fare fronte all'emergenza da coronavirus: soprattutto in un contesto come quello italiano dove il 50% degli interpellati dichiara di basarsi su fonti Istituzionali per trarre sostentamento in questa particolare fase.