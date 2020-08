Oggi il concerto di Ferragosto a porte chiuse: la diretta dalle 12.45 su Rai3

Oggi 15 agosto è il giorno del Concerto di Ferragosto, giunto alla 40^ edizione.

Si svolgerà nel Castello Reale di Casotto, a Garessio, confermando un importante appuntamento con la musica e con la montagna cuneese. Lo spettacolo avrà dunque luogo all'interno di uno spazio suggestivo e ricco di storia che accoglierà gli orchestrali con eleganza e fascino. Ad esibirsi, come da tradizione, l'Orchestra B. Bruni della Città di Cuneo diretta dal M° Andrea Oddone e con la partecipazione straordinaria del tenore Fabio Armiliato (vai al programma del concerto).



Il 40° Concerto Sinfonico di Ferragosto si svolgerà a porte chiuse, ma non per questo sarà meno bello: grazie alla DIRETTA SU RAI 3 sarà possibile, a partire dalle ore 12.45, ascoltare le musiche proposte dall’Orchestra Bruni direttamente a casa propria.

Al fine di evitare incolonnamenti inutili, ricordiamo che la zona non sarà in alcun modo raggiungibile (né in auto, né a bici, né a piedi) se non dagli autorizzati. Sarà infatti previsto un fermo del traffico sia a Pamparato, sia al Colle di Casotto. Il cancello di accesso alla Reggia sarà chiuso e presidiato e non sarà dunque possibile sostare nelle immediate vicinanze per ascoltare la musica.