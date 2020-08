Weekend di Ferragosto in Granda? Scopri che cosa fare, tra spettacoli, musica, escursioni e grigliate

Eventi, concerti e spettacoli, per salvaguardare la nostra salute e quella degli organizzatori, sono regolati secondo le norme e le Linee guida della Regione Piemonte in vigore per prevenire il contagio da coronavirus. Per verificare la necessità di prenotare e per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma, consulta le pagine Facebook o i siti degli organizzatori. Tanti suggerimenti per trascorrere il tuo tempo libero li trovi sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it

Le note del maestro Ennio Morricone apriranno la quarantesima edizione del concerto di Ferragosto che quest’anno si terrà presso la Reggia di Valcasotto, riaperta per l’occasione dopo dodici anni.

Il 40° Concerto Sinfonico di Ferragosto si svolgerà a porte chiuse e nel cortile del castello troveranno infatti posto appena 100 persone sedute e distanziate: medici, paramedici e operatori della Protezione civile.

Sul palco l’Orchestra Bruni, diretta dal maestro Andrea Oddone, sarà presente in formazione ridotta per motivi di sicurezza: solo archi, arpa e percussioni, 31 elementi in tutto, anche loro a distanza. Grazie alla diretta televisiva su Rai 3 alle 12.45 circa sarà possibile ascoltare le musiche proposte dall’Orchestra Bruni direttamente a casa propria.

A Sampeyre, in piazza della Vittoria sabato 15 agosto alle 20.30 è in programma il Concerto di Ferragosto con l’esibizione sotto le stelle della Banda Corrado Falletti di Villafalletto diretta dal maestro Claudio Boglio.

Domenica 16 agosto sempre in Piazza della Vittoria dalle 10.30 alle 12.30 ci sarà il Laboratorio Aquiloni con la costruzione di aquiloni per bambini. Dalle 14.30 alle 17.30 dimostrazione di volo.

Scopri tutte le attività che puoi fare a Sampeyre sul programma Estate 2020 che trovi sul sito del Comune tra escursioni, cinema all’aperto, attività per bambini, senza dimenticare le norme comportamentali di prevenzione del Covid 19: da leggere con attenzione.

Info: www.facebook.com/comunedisampeyre





A Sinio prosegue la Festa di Sinio 2020: sabato 15 agosto si celebrano dalle 17 i 39 anni della compagnia del Nostro Teatro di Sinio con la presentazione del libro “E altro ancora…” e altre sorprese. Non occorre la prenotazione. Domenica 16 agosto alle 21, in piazza Don Marchisio ci sarà lo spettacolo “Noios!!!”, commedia scritta da Oscar Barile. Prenotazione obbligatoria. Info: www.comune.sinio.cn.it e www.facebook.com/nostro.sinio





Domenica 16 agosto a Casteldelfino nel Parco giochi Le Nuvole alle 12 le “Fisarmoniche dal Monviso” dirette da Claudio Boglio animeranno il pic-nic dei villeggianti. Ognuno potrà gustare il pranzo portato da casa, nel verde del parco, con inedito sottofondo musicale.

Info: https://comune.casteldelfino.cn.it





A Bra, sabato 15 agosto alle 21.30 ai Giardini del Belvedere andrà in scena lo spettacolo della Multivisione, una serata che guiderà i partecipanti in un coinvolgente viaggio tra le emozioni, attraverso immagini che spaziano tra natura, colori, dettagli, paesaggi vicini e lontani catturati dai fotografi e sapientemente accostati a note e suoni dagli autori della multivisione A.I.D.A.M.A. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti) all’Ufficio Turismo, chiamando al numero 0172.430185.

Per tutta la giornata, pic nic libero ai Giardini della Rocca e possibilità di visitare gratuitamente anche il museo multimediale “Zizzola – Casa dei Braidesi” (in strada Fey 1), aperto dalle 10 alle 19, con orario continuato e di godere del suo parco che, dall’alto di Monteguglielmo, si affaccia sulla città e su un panorama unico tra Langhe e Roero.

Info: www.turismoinbra.it

Torna anche quest’estate, come ormai da tradizione, la festa di San Rocco nella “libera contea” di Naviante a Farigliano. Sabato 15 agosto alle 21.15 va in scena “Un posto per volare”, opera live per Tenco e Pavese, con Luca Occelli e Orlando Manfredi. La giornata conclusiva della festa, domenica 16 agosto, dalle 21.30 sarà protagonista sul palco Filippo Bessone (Padre Filip), insieme a Padre Iork e al chierichetto Luca, in occasione del sempre divertentissimo spettacolo “Mezz’ora canonica”. Le serate sono a ingresso gratuito e contingentato, con prenotazione obbligatoria telefonando al 335- 5389881.

Per Suoni della pietra, la stagione dei concerti promossi dal Comune di Bergolo, sabato 15 e domenica 16, a Torre Bormida suoneranno i Liguriani e Alto ritmo con Jacopo Taddei al sax e Samuele Telari alla fisarmonica. I concerti cominceranno alle ore 21.15.

I prossimi appuntamenti della rassegna musicale “Recondite Armonie – Oltre i confini” sono previsti per questo fine settimana: il prossimo concerto è in programma per sabato 15 agosto alle 21 nella chiesa parrocchiale di Acceglio. A suonare l’organo Francesco Vittino del 1895 sarà Didier Hennuyer, accompagnato al flauto da Ubaldo Rosso. Lo stesso concerto verrà replicato domenica 16 agosto, sempre alle 21, a Limone Piemonte nella chiesa San Pietro in Vicoli (organo Francesco Vittino del 2001). Le esibizioni saranno precedute da una breve lettura meditativa. Per informazioni e prenotazioni: tel. 393-6899470 oppure 335-5299411. Info: www.amicimusicasavigliano.org/recondite-armonie-2020

A Limone Piemonte per il Ferragosto torna al Piazzale Nord il drive-in, il cinema all'aperto da guardare comodamente dai sedili della propria auto. Alle 21.30 di sabato 15 agosto si potrà gustare la pellicola “Pulp Fiction”, diventato un classico della cinematografia. L’appuntamento con il drive-in si ripeterà anche domenica 16 agosto, alla 21.30 con la proiezione della commedia “Grand Budapest Hotel”. Ritiro cuffie e assegnazione parcheggio alle 16 del giorno della proiezione presso il tendone al Piazzale Nord. Domenica 16 agosto alle 21 la Chiesa parrocchiale di San Pietro ospiterà un concerto spirituale di organo e voce. Info: http://www.limoneturismo.it

Il parco acquatico «Cupole Lido» di Cavallermaggiore è aperto all’insegna del divertimento e della sicurezza, con la possibilità di acquisto dei biglietti online e la necessità di compilare il modulo di autocertificazione da consegnare all’ingresso del parco, tutto disponibile sul sito. Fra le misure adottate, verrà rilevata la temperatura dei visitatori all’entrata: dovrà essere inferiore ai 37,5°, altrimenti sarà vietato l’accesso. Per evitare assembramenti, sarà ridotta notevolmente la capienza massima del parco, assicurando un distanziamento di almeno un metro tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che secondo le disposizioni, non sono soggette alla distanza interpersonale. Tutto il parco sarà dotato in più punti di prodotti per l’igiene delle mani sia per gli utenti, sia per il personale. Fra le ulteriori disposizioni di sicurezza, l’accesso alle vasche sarà soggetto a doccia saponata. Gli scivoli si potranno utilizzare mantenendo sempre il distanziamento minimo di almeno un metro, eccetto che per i nuclei famigliari. Lettini e attrezzature saranno igienizzate al termine di ogni giornata.

Sabato 15 agosto sarà una giornata con giochi, animazione e musica.

Info: www.cupolelido.it e aggiornamenti su: www.facebook.com/CupoleLidoAcquaparco





Sabato 15 agosto a Montoso, Bagnolo Piemonte, per tutta la giornata, si terrà la tradizionale fiera commerciale di Ferragosto. Alle 18 estrazione 3° lotteria di Ferragosto ViviMontoso con diretta facebook. Dalle 21.00 è in programma la serata musicale anni 60/70/80 con Enrico Peretti. Info www.vivimontoso.it







A Pianmunè è in programma la grigliata di Ferragosto sia nel rifugio a valle che in quello in quota. Da prenotare al 3286925406 perché i posti sono limitati.

Consulta il menù su: www.facebook.com/PianMune e scopri su www.pianmune.it tutto quello che puoi fare nella località tra escursioni, parco giochi, passeggiate nel Bosco della Trebulina, facile sentiero che permette in circa mezz’ora, se percorso a passo svelto, di attraversare buona parte degli ecosistemi tipici dell’alta montagna: le praterie pascolate, il bosco di conifere misto e l’abetina in purezza, la faggeta, le zone umide, le sorgenti e i ruscelli, le pietraie ricoperte di muschi e licheni, i canali di valanga e le forre.

Info: www.pianmune.it

A Crissolo sabato 15 e domenica 16 alle 15 ci sarà la possibilità di visitare la Grotta di Rio Martino, lunga circa 500 metri. Costo di 11 euro. Prenotazione obbligatoria da effettuarsi presso l’Ufficio Turistico di Crissolo.

Da provare la seggiovia biposto “Monviso” di Crissolo, che dal paese trasborda tutti ai piedi delle piste da sci della stazione invernale. Il calendario delle aperture estiva dell’impianto prevede che funzioni, dalle 8 alle 17 dal 1 al 25 agosto tutti i giorni. Parallelamente tornerà a servire le sue goloserie il rifugio “Aquila Nera”, l’accogliente posto-ristoro che sorge proprio nei pressi della stazione d’arrivo della seggiovia: funzionerà come bar e ristorante, con servizio self-service. Info e prenotazioni: 0175-94907.

Sempre a Crissolo da ricordare che il servizio di collegamento con navetta\bus Crissolo- Pian del Re è attivo. Info: www.comune.crissolo.cn.it







Al Centro Cicogne di Racconigi in questo periodo, tante le specie già in movimento alla zona umida: corriere piccolo, gambecchio e gambecchio nano, pantana, combattente, piro piro piccolo, piro piro boschereccio, cavaliere d'Italia, pantana, beccaccino e poi tanti giovani di pavoncella, folaga e gallinella d'acqua.

Tutte specie che sarà possibile osservare durante il mese di agosto. Il centro rimarrà infatti aperto alle visite dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 19.30, anche a Ferragosto.

È il momento giusto per fare birdwatching dagli osservatori: è utile portarsi in binocolo per osservare meglio i volatili. Tra questi anche il gruccione, un insettivoro che ha nidificato presso il Centro e ora si prepara per migrare nell'Africa sub sahariana.







A Savigliano domenica 16 agosto prendono il via i festeggiamenti al Santuario della Madonna della Sanità con la Mostra del Gruppo Culturale Artisti Saviglianesi, visite al Museo Ex Voto a cura dell’Associazione Attività e Cultura per Savigliano, servizio bar, luna park, banco di beneficienza, street food, animazione per bimbi, merende sinoire con piano bar, concorsi e musica. Alle 21 è in programma il Concerto “La chitarra e la fisarmonica nella traduzione classica e popolare di ieri e di oggi” a cura del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio. Info e prenotazioni: 0172.21763 - 347.0058197 - 349.1622809 E-mail ornellaluciano@libero.it , locandina su: www.comune.savigliano.cn.it





Nel week end di Ferragosto, il 15 e 16 agosto, il Museo Civico di Savigliano propone una "Caccia ai tesori del museo" per festeggiare i suoi 50 anni.

L'appuntamento è dedicato alle famiglie che munite di fotografie e lente d'ingrandimento potranno andare alla scoperta di quali oggetti tra quadri, sculture e crocifissi, erano già presenti nel precedente allestimento del 1930 ad opera del Conte Annibale Galateri nel Palazzo Municipale. Gli orari di partenza sabato 15 agosto stanno alle ore 15 e alle 16.30, mentre domenica 16 agosto la partenza sarà alle 11.30, alle 15 e alle 16.30.

L'attività è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: iat.savigliano@coopculture.it ; tel. 0172712982







Domenica 16 agosto a San Rocco di Bernezzo prosegue il ricco programma della festa patronale. Al mattino le cerimonie religiose e nel pomeriggio verranno proposti giochi popolari per adulti e bambini a cura dei massari. Alle 20 (19,30 per l’asporto) verrà servita in piazza la cena di San Rocco a base di paella di carne e pesce (10 euro, bevande e caffè esclusi). Seguirà una serata musicale accompagnata dal dj Dario Viale.

Info: www.facebook.com/ProLocoSanRoccoBernezzo





A Frabosa Soprana la blasonata Raschera sarà “regina” incontrastata del tradizionale appuntamento dell’agosto frabosano. Giornata clou della manifestazione sarà sabato 15 agosto con il mercatino dei prodotti gastronomici, caratteristici e rappresentativi del territorio frabosano e, gran finale, alle 21 con lo spettacolo “Da Gadàn” dei Tre Lilu presso la sala polivalente del capoluogo. Durante l’intera giornata di Ferragosto, in piazza Benso sarà allestito il padiglione gastronomico con piatti a base di Raschera. Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso l’ufficio turistico (0174-244010). Per far conoscere le particolarità davvero uniche del territorio di Frabosa Soprana, l’ecomuseo del marmo organizza una serie di escursioni gratuite alla scoperta del marmo, delle antiche borgate e del carsismo. Vi possono partecipare massimo dieci persone per ogni gruppo, nel rispetto della normativa Covid. Per le prenotazioni occorre rivolgersi alla guida naturalistica Alessandro Barabino (349-6627180). Info: www.comune.frabosasoprana.cn.it





A Frabosa Sottana sarà un fine settimana ricco di iniziative e di divertimento. Sabato 15 agosto al Prato Nevoso village è previsto il gioco della pentolaccia di Ferragosto per adulti e bambini. Il giorno dell’Assunta viene riproposta la tradizionale grigliata di Ferragosto in Conca, con prodotti tipici, musica e divertimento. Menù adulti (grigliata mista e patatine) a 25 euro e menù bimbi (salsiccia, patatine e acqua) a 10 euro. Sul sito www.pratonevoso.com

è possibile l’acquisto in prevendita dei biglietti. Sarà anche una giornata dedicata al fitness e al benessere all’aria aperta. A partire dalle 21 serata di musica “Silent disco”

Domenica 16 agosto a partire dalle 21 è previsto lo spettacolo circense con il “Circo Medini tour”. A Pratonevoso è in funzione la telecabina panoramica “La Rossa” con 10 posti che funzionerà tutta l’estate anche a servizio di centinaia di bikers che scelgono i tantissimi percorsi messi a disposizione per godersi in libertà le vacanze green. Aperta tutti i giorni dal 8 al 18 agosto. Info: https://pratonevoso.com





Sabato 15 agosto ad Entracque ci sarà un omaggio a Fabrizio de Andrè con le più belle canzoni del cantautore genovese nello spettacolo di Aldo Ascolese “Da Faber al cielo”. Appuntamento alle 21 piazza del Mercato. Domenica 16 agosto alle 21, sempre nella piazza del mercato di Entracque è in programma il Grande Mago Martin Scozzese. Direttamente da Zelig, spettacolo di magia e cabaret.





Ad Ormea, sabato 15 agosto alle ore 21.00 in Piazza della Libertà ci sarà lo spettacolo “Denei colpito ancora” con Carlo Denei, attore comico che interpreta sul palco pezzi della sua vita realmente vissuta: una vita che è tutta un susseguirsi di piccole disavventure che ha con la tecnologia, con la moglie molto parsimoniosa e pure con i negozianti del suo quartiere che cercano sempre di fregarlo. Anni fa, quando prendeva un bidone, s’arrabbiava, poi metabolizzava, digeriva e, qualche giorno dopo, nasceva una storia da raccontare sul palco. Oggi che Denei ha capito il meccanismo, dopo ogni fregatura gli capita di pensare: “Che bello, ora questa la racconto a tutti”.

Info: Pro Loco Ormea, tel: +39 335 160 3696, email: proloco.ormea@tiscali.it





A Peveragno tematiche sociali, culturali e non solo, sono al centro delle serate organizzate nell’ambito di AmiCorti Film Festival. Verranno proiettati cortometraggi che faranno riflettere, emozionare, ridere. Le proiezioni si terranno presso il Cortile di Casa Lorenzo Ambrosino, all’aperto, per permettere il rispetto delle normative anti-Covid vigenti.

Domenica 16 agosto le proiezioni inizieranno a partire dalle ore 20.30. Il primo corto a essere proiettato sarà il vincitore della sezione Pevecorto “Arturo e il Gabbiano”, regia di Luca Di Cecca. Successivamente verrà proiettato “Dio esiste”, regia di Antonio Benedetto. Seguirà il corto “Le mani sulle macerie”, regia di Niccolò Riviera. La serata sarà condotta da Claudio Arecco. Per partecipare alla serata è necessario prenotarsi al numero +39 3488140888, oppure inviare una mail a info@amicorti.com

Info: https://amicorti.com







A Chiusa Pesio sabato 15 agosto va in scena lo spettacolo Chomage Teatro con la compagnia parigina Le MèME EnsembLe. Chomage Teatro è una sorta di zoom, una lente di ingrandimento puntata su un gruppo di finestre di un piano di un condominio immaginario, per esplorare una o più solitudini che hanno in comune una tematica che cambia di volta in volta, adattandosi al contesto. Lo spettacolo, infatti, è pensato per essere plasmato in base luogo in cui è ospitato. I personaggi, di volta in volta, giocano con due tipi di spazi scenici: quello personale e l’altro da sé. La prima tematica affrontata è quella dell’amore e dei rapporti amorosi. Lo spettacolo, oltre alla storia raccontata e alla riflessione sulle nostre odierne capacità di creare legami, vuole lasciare nello spettatore anche una traccia di un periodo dove la costrizione ha fatto da stimolo per la costruzione di nuove possibilità relazionali. Info: www.comune.chiusadipesio.cn.it

La 52° edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico di Mondovì Piazza, manifestazione simbolo del territorio con eccellenze artigiane e artistiche locali e non, prosegue fino al 17 agosto. Nella serata di Ferragosto, sabato 15 agosto alle ore 21.30, la Compagnia Magdaclan di circo contemporaneo presenta “Sic Transit”. MagdaClan ha all’attivo 4 grandi produzioni, numerosi cabaret, performance site-specific, spettacoli di strada e spettacoli di compagnie satelliti. Domenica 16 agosto, invece, la ribalta sarà tutta per l’ottavo Campionato Italiano di Bocce Quadre, organizzato dall’associazione Bocce Quadre di Mondovì. Un’intera giornata di sfide alla ricerca dei campioni tricolori di una specialità che unisce agonismo e folclore: premiazione a partire dalle ore 22.30.

Durante l’evento, il Museo della Ceramica ha organizzato delle aperture straordinarie per offrire al pubblico la possibilità di visitare le sue sale, mostre ed esposizioni.

Info: https://lafunicolare.net e www.artigianatomondovi.it





Scoprire il Piemonte da un punto di vista inedito, è questa la proposta di Castelli Aperti che anche per il week end di Ferragosto offre possibilità di visita con l'apertura di numerose dimore storiche aderenti al circuito anche nel Cuneese.

Borgo Medioevale e Castello di Niella Tanaro: visite guidate gratuite del paese con orario 15.00-18.00. Il Castello è visibile solo dall'esterno per restauri. Si consiglia fortemente la prenotazione telefonica al 347 3810902 perché le visite sono a numero chiuso.

Torre di Barbaresco: dalle 10 al tramonto. Prenotazione fortemente consigliata al 333 9040135.

Filatoio di Caraglio: visita guidata, per un massimo di 10 persone alla volta per poter garantire le distanze. Si richiede quindi la prenotazione telefonica allo 0171 61 83 00 oppure via e-mail a info@fondazionefilatoio.it .

Le visite guidate partiranno ad ogni ora dalle 10.30 fino alle 18.30.

Castello di Monticello d’Alba: 10-12.30, 14.30-18. Le visite guidate al castello partono ogni ora. Visita libera nel parco. Visita guidata nel castello. Durante l'emergenza sanitaria, la visita all'interno del Castello è stata rimodulata con dei QR code, in modo tale che il visitatore possa godere della bellezza e della storia dell'edificio in maggiore autonomia.

Palazzo Salmatoris di Cherasco: mostra di Sergio Unia "Ri-Cercare la figura infinita", fino al 13 settembre con orario 9.30-12.30, 14.30-18.30. Visita libera a ingresso gratuito.

Castello di Govone: 10-12; 15-18; Visita libera, con audioguide o guidata.

Castello della Manta: dalle 11 alle 19.30. Visite su prenotazione allo 0175 87822 o faimanta@fondoambiente.it oppure https://www.cognitoforms.com/FAI11/CastelloDellaMantaManta

Forte Albertino di Vinadio: gli spazi espositivi sono fruibili in modo autonomo con un itinerario a senso unico, con ingresso da Porta Francia ed uscita a Porta Neirassa. Gli ingressi saranno contingentati (massimo 5 persone ogni 10 minuti), si avrà l'obbligo della mascherina e dei guanti, questi ultimi per l'uso delle postazioni touch screen. All'ingresso e nel percorso saranno disponibili gel disinfettante e guanti. Visite guidate alle 11, 14, 15.30, 17. La prenotazione è vivamente consigliata.

Info: www.castelliaperti.it





A Ferragosto saranno visitabili anche i castelli di Racconigi e di Monasterolo di Savigliano.

L'Ufficio Turistico di Racconigi sarà eccezionalmente aperto con un orario prolungato e una proposta più ampia di ingressi per visite guidate al Castello Reale. Le guide saranno a disposizione sabato 15 e domenica 16 agosto e proporranno visite tutta la giornata.

A Monasterolo di Savigliano, sabato 15 e domenica 16, al mattino, le guide Conitours apriranno alle visite il Castello dei Solaro. La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico di Racconigi - Conitours – 392 081 1406 – visitracconigi@gmail.com, www.cuneoalps.it







Sabato 15 agosto, aperture serali straordinarie per il castello della Manta. Con “Astronomi per una notte”, gli ospiti potranno imparare ad orientarsi nel cielo e a riconoscere le stelle principali grazie a videoproiezioni e al programma Stellarium, un planetario virtuale a cura della Società Ar.Te.C.

Le Sere d’estate Fai al castello della Manta si concluderanno venerdì 21 e 28 agosto.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione online su www.serefai.it.