Lega, Molinari sospende Matteo Gagliasso, “furbetto del bonus Covid” in Regione

Era il giovane che il deputato Flavio Gastaldi, braccio destro del segretario piemontese Riccardo Molinari nel Cuneese, aveva voluto inserire ad ogni costo nelle liste regionali per far pesare i Giovani Padani.

Matteo Gagliasso, 27 anni, “Gaglia” per gli amici di Savigliano, aveva ottenuto 2420 preferenze personali, non un plebiscito ma tanto gli era bastato per essere ripescato in Regione, terzo cuneese, alle spalle di Luigi Genesio Icardi e Paolo Demarchi.

Un paio di mesi fa, non pago dei 7 mila e 165 euro al mese di stipendio (come da tabella del febbraio 2020), aveva fatto domanda per due mensilità del “bonus” da 600 euro durante l’emergenza sanitaria.

Riteneva che gli spettassero come libero professionista in quanto consulente immobiliare.

Quando il suo nome era venuto a galla, aveva rimpallato la responsabilità al commercialista, ma la frittata era fatta e il “tacun” si era rivelato peggio del “buso”.

Ora la Lega lo ha sospeso, insieme al collega Claudio Leone.

Vale a dire che entrambi non potranno fare politica per conto e a nome del partito, né partecipare all’attività del gruppo.

A stabilire la durata della sospensione sarà un’istruttoria disciplinare del partito che verrà avviata dopo la pausa feriale.

Una “pena” tutto sommato mite – financo risibile - anche se per un soldato che aveva sposato in toto la causa, incorrere nelle ire del “suo” Capitano è già di per sé una grave punizione.

Lo abbiamo interpellato per offrirgli la possibilità di fornire la sua versione dei fatti, ma non ha voluto.

Abbiamo interpellato anche i suoi superiori, il neocommissario e senatore Giorgio Maria Bergesio e il suo mentore, il deputato e sindaco di Genola, Flavio Gastaldi.

“D’intesa col segretario Molinari non parliamo più della vicenda”, hanno affermato entrambi a dimostrazione di come il “caso” sia imbarazzante e il giovin “Gaglia” sia stato scaricato dai suoi superiori di partito.

Il caso dei “furbetti”, che – lo ribadiamo – non ha rilevanza penale, deve aver mandato su tutte le furie Matteo Salvini, perché emerso alla vigilia di una tornata elettorale in cui la Lega dovrà misurarsi muscolarmente con Fratelli d’Italia.

Gagliasso, con la stessa velocità con cui aveva scalato le vette della politica senza nemmeno passare per il Consiglio comunale, è ora assurto a capro espiatorio incappando, oltre che nelle sanzioni disciplinari del suo partito, anche nella gogna mediatica dei social.

La sua carriera politica si è infranta sugli scogli dell’ingordigia e, come succede in queste circostanze, i danni collaterali finiranno col riverberarsi anche su coloro che avevano voluto regalargli il seggio a Palazzo Lascaris.

La considerazione d’obbligo a questo punto è: vengano resi pubblici i nomi di tutti i consiglieri regionali che hanno usufruito del “bonus”.

Ci mancherebbe infatti che qualcuno, più “furbetto” degli altri, tentasse di farla franca a scapito di qualche collega, “furbetto” sì, ma meno scaltro.