Adeguamenti nelle scuole di Vezza in vista del ritorno sui banchi dal 14 settembre

In tema servizi scolastici, per quanto riguarda la mensa sarà fornito il pasto in base alle indicazioni delle linee guida che saranno emanate. Verranno installate colonnine per l’erogazione gratuita di acqua agli alunni ai quali sarà fornita una borraccia personale.

Il trasporto sarà effettuato nel rispetto degli orari scolastici e della normativa Covid.

I servizi di prescuola e doposcuola saranno attivati solo in caso di reperimento di locali idonei per il funzionamento in loco, tale da non contrastare le attività didattiche come da nuova normativa.

"Ci auguriamo di poter iniziare in sicurezza senza troppi disagi per i bambini e le famiglie, in modo da far vivere con spirito sereno la scuola. E speriamo che i contagi non aumentino in modo tale da non avere altre restrizioni - commenta il sindaco, Carla Bonino - Inoltre speriamo si riescano ad organizzare quei servizi extra scolastici utili anche ai genitori nella gestione quotidiana dei bambini".