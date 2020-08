Ferragosto alla prova del fuoco: ecco come e perché si festeggia il 15 agosto

Si scrive 15 agosto e si legge Ferragosto. A differenza di quel che si può pensare, l’origine della festa è antichissima.

Già ai tempi della Roma imperiale era denominata Feriae Augusti e si riferiva ad una festa istituita dall’Imperatore Augusto nel 18 a.C.

Nel corso dei festeggiamenti, in tutto l’Impero si organizzavano corse di cavalli, mentre gli animali da tiro, come buoi, asini e muli, venivano dispensati dal lavoro e agghindati con fiori.

In occasione del Ferragosto, i lavoratori porgevano auguri ai padroni, ottenendo in cambio una mancia: l’usanza si radicò fortemente, tanto che in età rinascimentale fu resa obbligatoria nello Stato Pontificio.

Il Ferragosto, anticamente, cadeva il 1° agosto. Lo spostamento si deve alla Chiesa cattolica, che volle far coincidere la ricorrenza laica con la festa religiosa dell’Assunzione di Maria, che si celebra proprio il 15 agosto.

Di solito questa data rappresenta il punto clou delle vacanze e dell’estate italiana, l’occasione giusta per gite fuori porta o più semplicemente per passare una giornata in famiglia.

Dicevamo di Ferragosto? Per renderlo degno di questo nome, non dobbiamo essere necessariamente al mare. Un’idea per svoltare potrebbe essere la classica grigliata di carne con bruschetta, salsiccia, würstel, alette di pollo, costine, patatine e altre meraviglie (volete mettere lo spiedone gigante con un bel taglio di maialino sardo cotto alla perfezione?) oppure, se volete essere vegetariani, potrete scegliere bruschetta, burger vegano con quinoa e semi di lino, hummus e tomino con verdure grigliate.

E voi, siete pronti a farvi traghettare da Caronte in questo mare infernale di golosità? Potreste non far più ritorno.