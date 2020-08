Il colle di Fenestrelle nella pubblicità del CAI: ribalta nazionale per un angolo delle Marittime

Pubblicità, a livello nazionale, per il Club Alpino Italiano, che sta facendo promozione delle sue attività sulle principali testate del Paese.

La foto è tutta made in Cuneo. E' stata infatti scelta una parte del gruppo di alpinismo giovanile del CAI sezione di Cuneo, in gita sul sentiero che porta al colle di Fenestrelle.

Una splendida promozione per le nostre montagne, sempre più amate e apprezzate anche fuori regione. Questo angolo di Marittime sarà visto in tutta Italia.

IL Club Alpino Italiano compie 157 anni: costituito il 23 ottobre 1863 a Torino – anche se la sua fondazione ideale è avvenuta il 12 agosto dello stesso anno, durante la celeberrima salita al Monviso ad opera di Quintino Sella, Giovanni Barracco, Paolo e Giacinto di Saint Robert – è una libera associazione nazionale che, come recita l’articolo 1 del suo statuto, “ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”.

Il suo fondatore è Quintino Sella, cui è titolato il rifugio di riferimento ai piedi del Monviso.