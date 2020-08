"Sono diventato parte delle stelle nella notte più bella dell'anno": 18enne dedica un'intensa poesia ai cinque ragazzi morti a Castelmagno

Centinaia le condivisioni per la dolcissima e struggente poesia scritta da una ragazza di 18 anni, Artemisia Meinero, dedicata ai cinque ragazzi morti a Castelmagno: Nicolò, Elia, Marco, Camilla e Samuele.

Coetanea di quei ragazzi, ha affidato ai versi ciò che probabilmente ha provato, immedesimandosi in quei ragazzi strappati alla vita troppo presto, condividendone le speranze e le paure. E i desideri per il futuro, espressi con uno sguardo alle stelle in quella maledetta notte.



«Ho visto

le stelle stanotte./ Il cielo di

San Lorenzo era illuminato,

sulla vetta della montagna

la vista era meravigliosa./

Per me purtroppo non ci sarà

un domani, ho visto le stelle

per l’ultima volta./ Ho avuto

la paura mentre cadevo,

che per me non ci sarebbe

stato un domani./ Sapendo

che in pochi secondi si sarebbe

spento il cielo. La consapevolezza

che non avrei più

visto la luna./ Sono diventato

parte delle stelle nella notte

più bella dell’anno. Non

volevo. Ma non ho avuto

scelta./ Tu, che puoi permetterti

di decidere, guarda il

cielo e ricorda che sono lì,

scegli, tu che puoi, di vedere

nella notte le stelle che brillano,

la loro luce nel buio./ Ho

visto le stelle, e sono diventato

parte del cielo».

Nei giorni scorsi è stato pubblicato un video su Youtube, sempre dedicato ai cinque angeli scomparsi. Sono più di 82mila le visualizzazioni, in pochi giorni, per le immagini montate da Sara Rossi.