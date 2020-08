Torna il Tour Monviso Race: il 30 agosto a Crissolo sono attesi 346 atleti, Paolo Bert punterà all'8° podio

Nel rispetto della tragedia che sta colpendo il mondo intero e mettendo in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli atleti nello svolgimento della manifestazione, torna a Crissolo il Tour Monviso Race.

Appuntamento il prossimo 30 agosto.

Sarà un'edizione diversa, ma la volontà era quella di ripartire, con il supporto della Fidal Piemonte.

Sarà allestita esclusivamente la formula “Race” di km 23,3 e 1825 metri di dislivello: un percorso spettacolare non attorno al Monviso ma dentro al Monviso toccando i Rifugi Giacoletti e Sell. La gara si svolgerà con la formula “Cronometro individuale” con partenze distanziate di 15 secondi. Sarà fatto divieto la costituzione di gruppi di atleti in corso di gara pena la squalifica.

Mancheranno, purtroppo, dei servizi che erano tradizionali nel Tour Monviso quali: Docce, Massaggi e pranzo di fine gara. Questo sia perché alle norme attuali sono impossibili da garantire e sia perché i tempi ristretti di allestimento non permettono di pianificare il tutto.

"Noi ce l’abbiamo messa tutta ed adesso tocca alle atlete ed agli atleti protagonisti! 346 gli atleti iscritti da tutta Italia che prenderanno il via ad iniziare dalle ore 8,00 nella formula cronometro individuale e nel pieno rispetto del protocollo predisposto. Non ci saranno, per ovvie ragioni, molti servizi tradizionali del Tour Monviso ma la corsa, il confronto con la fatica del correre sentieri e l’immenso scenario del Monviso percorso non “attorno” ma “dentro” con il suo respiro sul collo sì", scrivono gli organizzatori.

Dal punto di vista tecnico il “nuovo” Paolo Bert, recentemente convertito alla congregazione dei “penitenti dalle lunghe fatiche” proverà ad apporre l’8° sigillo alla manifestazione che lo ha visto sempre protagonista assoluto. Più incerto il confronto tra le donne con una schiera di favorite davvero notevole, ad iniziare dalla protagonista 2019 Martina Chialvo. Attesa per le decisioni della Keniana Lucy Wambui Murigi, giunta di recente alla corte dell’Atletica Saluzzo di Gianni Bonardo.