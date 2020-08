Luca Robaldo, assessore a Mondovì, positivo al Covid: "Ho la febbre e la tosse. Facciamo tutti attenzione"

Luca Robaldo, 35 anni ancora da compiere, assessore allo Sport Sport, Politiche Giovanili, Istruzione e Formazione Professionale, Innovazione e Smart City del Comune di Mondovì, è risultato positivo al Covid, così come confermato dall'esito del tampone effettuato venerdì ma arrivato solo qualche ora fa.

Lo ha comunicato lui stesso in un post su Facebook che riportiamo, con il quale informa che era già in isolamneto volontario da qualche giorno e, da oggi, sarà in quarantena.

L'assessore ha dei sintomi, quali febbre e tosse, che pare siano lievemente in regressione.

Venerdì 14 ho eseguito il tampone e, stamane, sono stato informato del risultato, che è "positivo".

Il caro amico - da cui dovrebbe essere partito il contagio - mi ha informato subito dei sintomi e, successivamente, della sua positività al tampone, che ha effettuato mercoledì: da allora sono, quindi, in isolamento volontario e, da oggi, in quarantena.

Ho la febbre, ad ora in lenta discesa, e la tosse, anch'essa pare meno invasiva.

Non sono il tipo da "paternali" e lo dico prima di tutto a me stesso: facciamo attenzione!

All'ASL va l'apprezzamento per il lavoro di tutti gli operatori e per la capacità di recuperare anche alle difficoltà che, purtroppo, sono sempre dietro l'angolo.

A tutti coloro che mi sono vicini, il mio ringraziamento.

Sono veramente amareggiato perché avrei voluto, ancor più in queste settimane, continuare a seguire tutte le decisioni relative alla riapertura delle Scuole: confido che i miei collaboratori ed i miei interlocutori mi possano sopportare anche in videoconferenza.

Robaldo si era già messo in autoisolamento a marzo, quando venne annunciata lòa positività del presidente Alberto Cirio, per cui il monregalese lavora come capo dell'ufficio di segreteria.