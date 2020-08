Si va verso la chiusura delle discoteche. Boccia incontra i presidenti di Regione

I contagi aumentano, soprattutto tra i giovani. E costringono il Governo a mettere in atto nuove misure. La stessa Elettra Lamborghini, dopo le polemiche dovute agli assembramenti nella discoteca di Gallipoli durante un suo concerto, ha deciso di cancellare tutti i concerti.

Non è chiaro se solo quelli nelle disoteche o se anche quelli a numero contingentato e con il pubblico seduto, come quello in programma a Fossano il prossimo 26 agosto.