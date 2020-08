Torna l'allerta gialla per maltempo: sulla Granda rischio temporali sparsi, allagamenti e forte vento fino a domani

E' di nuovo allerta gialla per maltempo in provincia di Cuneo, in particolare sulle zone pianeggianti - già duramente colpite lo scorso 12 agosto, con ingenti danni a frutteti e capannoni in particolare nel saluzzese e nel Saviglianese - sulle colline di Langhe e Roero e in Val Tanaro.

L'allerta permane fino al pomeriggio di domani 17 agosto. Sono attesi temporali sparsi e intermittenti per tutta la giornata, con rischio di allagamenti, fulminazioni e fenomeni di versante.

Instabilità in attenuazione con ampie schiarite martedì. Le temperature in calo oggi pomeriggio e domani, si rialzeranno da martedì pomeriggio.