Un appello dal Centro recupero animali selvatici di Bernezzo: servono delle gabbie

Il Centro Recupero Animali selvatici di Bernezzo, nei giorni scorsi, ha lanciato un appello tramite la propria pagina Facebook. Lo condividiamo volentieri, sperando di poterli aiutare a diffondere la voce.

Il loro lavoro, lo sappiamo bene, è davvero prezioso. Servono gabbie come quella in foto, con fondo e coperchio in plexiglass. "Le nostre purtroppo si stanno rompendo con l'usura degli anni e ci sono molto utili, da utilizzare come se fossero quasi una gabbia calda.

Ci servono di varie misure, non troppo grandi sarebbe meglio, può capitare che rimangano in cantina a prendere polvere, mentre ai nostri animaletti servirebbero!"