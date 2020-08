Allerta gialla anche nell'Albese: violentissima grandinata sulla capitale delle Langhe

Allerta gialla per maltempo fino a domani su buona parte del Piemonte e della provincia di Cuneo, in particolare sulla pianura e sulle zona collinare. Dove, puntuale, si è abbattuto un violento temporale, in particolare su Alba.

Le foto che pubblichiamo sono state scattate a San Cassiano, dove in pochi minuti la grandine ha completamente ricoperto loe strade, creando uno strato di qualche centimetro.

Condividiamo un video uscito nel gruppo Facebook Sei di Alba se...

L'allerta permarrà fino a domani, mentre da martedì è atteso un miglioramernto delle condiizioni meteo e un rialzo delle temperature.

Diversi interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e rami caduti, in particolare a Canale d'Alba e in val Tanaro.