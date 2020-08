Coronavirus, nessun decesso ma 16 contagi in Granda: tra loro l'assessore Robaldo di Mondovì e il vice parroco di Demonte

Nuovo consueto bollettino con i dati sul Coronavirus a livello regionale.

Sono i contagi a preoccupare: si registra un + 40 rispetto a ieri, di cui 30 asintomatici. Dei 40 casi, 21 screening, 18 contatti di caso, 1 con indagine in corso. I casi importati sono 24 su 40.

In provincia di Cuneo il balzo è di +16. Il 40% del totale riguarda la Granda. Sono 110 i positivi totali in questo momento. Il totale dall'inizio della pandemia è di 3.015.

Tra i contagiati l'assessore del Comune di Mondovì Luca Robaldo, che ha ricevuto oggi l'esito del tampone e il vice-parroco di Demonte don Fabrizio della Bella, 37 anni, attualmente ricoverato con la febbre. In attesa di tampone e già in isolamento alcune delle persone, tra cui degli animatori, con cui il parroco ha avuto dei contatti stretti negli ultimi giorni. Annullati con un'ordinanza del sindaco Arata gli eventi in programma a Demonte per oggi e per domani.

Non solo: positive anche due persone rientrate da una vacanza in Grecia. Residenti a Paesana, Covid-free da quasi tre mesi, fino a questo episodio.

L'Italia torna ad avere paura. E il segno evidente è dato non solo dalla crescita dei contagi ma soprattutto dal nuovo giro di vite messo in atto dal Governo: pronta la bozza di ordinanza ministeriale, che verrà probabilmente firmata ed entrerà in vigore da domani 17 agosto.

Sarà valida su tutto il territorio nazionale, senza possibilità di deroghe da parte delle Regioni. Per ora fino al 7 di settembre, ma solo l'evolversi delle circostanze ci dirà quali provvedimenti dovranno essere attivati a partire da quella data.

Questo ciò che prevede: dalle 18 alle 6 obbligo di mascherina in qualsiasi spazio pubblico e in pertinenza di luoghi e locali pubblici, anche all'aperto, dove sia agevole il formarsi di assembramenti, oltre alla chiusura di tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilabili.

Per quanto riguarda i dati regionali, anche oggi nessun decesso di persona positiva al Covid in Piemonte. I guariti sono 66, di cui 5 nella nostra provincia.

Altri 573 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 80 ( -1 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 782.

I tamponi diagnostici finora processati sono 535.766, di cui 294.429risultati negativi.