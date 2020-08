Disposta la chiusura provvisoria (5 giorni) per un bar di Pontechianale: "Nessun rispetto delle norme anticontagio, assembramenti incredibili"

Primo caso in provincia di Cuneo: ieri 15 agosto è stata disposta, a seguito di controlli da parte dei carabinieri, la chiusura dell'Aury's bar di Pontechianale.

Serrande abbassate in via provvisoria per 5 giorni, sanzione pecuniaria di 400 euro e possibilità, per la Prefettura di Cuneo, di estendere i termini di chiusura.

Decisione presa nell'ambito delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tradotto: nessun rispetto delle regole. Zero distanziamento, zero mascherine.

La conferma arriva dal comandante della compagnia carabinieri di Saluzzo, Giuseppe Beltempo: "Una situazione davvero fuori da ogni possibilità di tolleranza. Ieri la situazione che abbiamo trovato non ci ha dato possibilità di scelta. Abbiamo proceduto con la chiusura. Non ci ha chiamato nessuno, eravamo impegnati nei normali controlli del territorio", spiega.

Da parte sua, il titolare del locale si scusa per il disagio provocato alla sua clientela, scrivendo sui social. E promette: "Torneremo più forti di prima!".

Sempre sui social, in particolare su Facebook, la pagina del locale annunciava la grande festa di Ferragosto e scriveva: "Raccomandiamo l'obbligo dell'utilizzo di mascherine e del distanziamento sociale". Evidentemente le cose sono andate diversamente...