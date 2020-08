Due nuovi positivi al Covid-19 a Paesana: sono due giovani di rientro dalla Grecia

Salgono a due i casi di Coronavirus a Paesana. Il paese era “Covid-free” dal 28 maggio.

Sino alle ultime ore, quando due giovani sono stati rinvenuti positivi al tampone, effettuato - come prevede la prassi - al rientro da un viaggio all’estero, dalla Grecia.

I due soggetti si trovano ora in isolamento domiciliare. Per loro è stato attivato il protocollo, che prevede indagini a cascata da parte del Servizio di Igiene e sanità pubblica dell’Asl Cn1, che dovrà ricostruire la cerchia dei contatti.

Intanto, il Comune è in prima linea per garantire massima disponibilità alle autorità competenti, con le quali vengono tenuti costanti contatti per avere il quadro aggiornato della situazione.

“Purtroppo dobbiamo segnalare due nuovi casi in paese. - le parole del sindaco Emanuele Vaudano - E colgo l’occasione per rivolgermi alla popolazione, alla quale chiedo il massimo e rigoroso rispetto delle regole e delle norme anti-Covid”.