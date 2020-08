Monticello in lutto per l'improvvisa scomparsa di Oreste Gamba: se ne va tre mesi dopo la moglie

Oreste Gamba, 77anni, pensionato residente a Monticello d'Alba, è scomparso improvvisamente venerdì mattina a causa di un malore mentre - come suo solito fare - scambiava due parole con i compaesani. Nonostante siano intervenuti immediatamente i soccorsi, purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Dipendente della Ferrero di Alba per molti anni e persona di fiducia della famiglia Ferrero, in particolare della moglie di Michele (Maria Franca Fissolo), è stato per una ventina di anni volontario attivo della Protezione Civile di Monticello, fornendo anche un grande servizio di coordinamento nell'ambito parrocchiale. Negli anni '60 ha inoltre fatto parte della squadra rappresentativa albese dei Giochi senza Frontiere. Benvoluto e amato da tutti, semplice e disponibile, se n'è andato dopo aver perso la moglie solo tre mesi fa. Una perdita veloce, quella della coppia, che in un paesino piccolo come Monticello dove si conoscono tutti, ha scosso la comunità.