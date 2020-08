Appuntamenti culturali a Demonte: conferenze, mostre e dibattiti

Sabato 22 agosto, alle ore 18,00, nella Sala delle Feste di Palazzo Borelli in Demonte, la presentazione del secondo taccuino di appunti del "non" storico Guido OLIVERO, "I COSTIPATI O COMPROMESSI PIEMONTESI E CUNEESI NEI MOTI DEL 1821", con la partecipazione dell'attore Luca Occelli e del giornalista Flavio Martino;

giovedì 27 agosto, alle ore 17, nelle Sale espositive di Palazzo Borelli in Demonte, apertura della mostra "CREATIVITA' IN VALLE N.2", esposizione degli elaborati artistici degli "Amatori d'Arte" residenti in Valle Stura.

Infine, sabato 29 agosto 2020, alle ore 21,00, nella Sala delle Feste di Palazzo Borelli in Demonte, MASSIMO CENTINI , antropologo e scrittore, parlerà sul tema ""ARTISTI PAZZI E CRIMINALI -ORRORE E BELLEZZA"". Ovviamente, saranno adottate le misure necessarie ad evitare il contagio COVID-19 (misurazione febbre, distanze, mascherine, igenizzazione mani, ecc).

Gli eventi sono roganizzati dall'associazione Amici di Demonte.