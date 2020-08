Appuntamenti serali a Boves: concerti, spettacoli e cinema in piazza Italia

A Boves, in piazza Italia, dal 26 al 30 agosto ci saranno iniziative di intrattenimento per i bovesani, con musica e cinema. Verranno infatti allestiti un palco e un maxischermo, per un massimo di 200 posti disponibili.

Necessaria, pertanto, la prenotazione, telefonando al numero 0171 391 851

Questo il programma: si parte il 26 agosto con la banda musicale, il 27 spazio ai bambini con la proiezione di Inside Out e per i grandi proiezione de Il Gladiatore. Il 28 appuntamento con Moulin Rouge, il musical; il 29 musica jazz con Matteo Brancaleoni per chiudere il 30 con uno spettacolo di illusione e magia.