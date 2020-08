Tra gli ospiti Amadeus, Linus, Diletta Leotta, Fornigli e la Sardoni: grande attesa a Dogliani per il Festival della tv e dei nuovi media

Si svolgerà dal 4 al 6 settembre. A Dogliani si parlerà di un mondo in continua evoluzione, tra nuovi mezzi di comunicazione e televisione, rivolto al pubblico ma anche ai professionisti del settore, in un'occasione di confronto assolutamente unica.

Dogliani ospita l’unico festival italiano dedicato alla Televisione in tutte le sue multiformi declinazioni, diventando un punto di riferimento imprescindibile per esperti e grande pubblico: un luogo dove capire la Tv che guarderemo nel futuro.

Un Festival accessibile e gratuito che porta in Piazza Umberto I e in Piazza Carlo Alberto le grandi questioni della comunicazione contemporanea multipiattaforma, grazie alla combinazione di incontri dedicati all’attualità, all’approfondimento, all’inchiesta, alla cultura e all’intrattenimento. Si confrontano i vertici dei principali broadcaster nazionali, i protagonisti di grandi carriere televisive che hanno cambiato la storia della Televisione italiana e gli inventori di un nuovo modo di fare comunicazione.

Tanti gli appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito: attesa per Alessandro Borghese, che sarà protagonista di un incontro in piazza Umberto I. Di grande rilievo anche l'incontro che vedrà fronteggiarsi due editori, Urbano Cairo e Carlo De Benedetti, che dialogheranno sul futuro dell'informazione tra digitale e carta.

Ma sono davvero tanti gli incontri e gli ospiti: i volti più noti del giornalismo italiano ma anche dello spettacolo e dell'intrattenimento. Amadeus; Linus e Nicola Savino, Alessandra Sardoni, Maurizio Molinari, Diletta Leotta, Corrado Formigli e tanti altri.

Qui per il programma completo

Una tre giorni in cui Dogliani diventa il centro del nuovo universo dei media, un evento che richiama ogni anno decine di ospiti, più o meno noti, e un folto pubblico che si fa domande sul presente e futuro della comunicazione e che qui prova a trovare delle risposte.