Cuneo, Movimento 5 Stelle e Pd a braccetto alle prossime comunali?

Com’era facile prevedere il Movimento 5 Stelle, con il voto online sulla piattaforma Rousseau, ha espresso parere favorevole ad alleanze "per le elezioni amministrative, oltre che con liste civiche, anche con i partiti tradizionali".

Il Sì dei militanti è stato pari al 59,9%, per un totale di 29.196 voti, mentre i contrari sono stati 19.514 (40,1%).

Inoltre, con 39.235 voti (80,1%) è stato dato il via libera alla modifica del mandato zero, vale a dire la possibilità del terzo mandato ai vari livelli istituzionali, mentre sono stati 9.740 i contrari (circa il 19,9%).

Votazione, questa, fatta su misura per la ricandidatura di Virginia Raggi a Roma.

Affluenza minima (come sempre), che documenta tuttavia come, dopo il varo del governo Conte, il M5S si sia sempre più omologato ai partiti tradizionali perdendo per strada lo spirito iniziale dell’antipolitica che si sintetizzava nello slogan del “Vaffa”.

A chiedere ed auspicare la svolta sono stati gli stessi Grillo e Casaleggio, consci del fatto che per stare sul mercato della politica ci si deve adeguare alle regole del gioco.

Le decisioni avranno un effetto immediato nella tornata elettorale delle regionali di settembre, ma sono destinate, in prospettiva, a rendere sempre più organiche le alleanze col Partito Democratico.

Oggi, nelle “sette sorelle”, le rappresentanze consiliari sono rimaste unicamente a Cuneo e Savigliano, dove i 5 Stelle contano due propri esponenti in ciascun municipio.

Nel primo caso si tratta di Manuele Isoardi e Silvia Cina; nel secondo, di Claudia Giorgis e Antonello Portera.

In Regione hanno un solo rappresentante, l’albese Ivano Martinetti.

Nei Comuni del Cuneese e in Regione i 5 Stelle sono all’opposizione di maggioranze sia di centro sinistra (nel caso di Cuneo e Savigliano) che di centrodestra (nel caso della Giunta regionale piemontese).

Dopo il varo del governo giallo-rosso, i pentastellati cuneesi annoverano un loro rappresentante nell’esecutivo di Giuseppe Conte, Fabiana Dadone, che guida il ministero della Pubblica Amministrazione.

Finora a livello provinciale i rapporti tra M5S e Pd sono stati quando non ostili per lo meno di reciproca indifferenza.

L’elemento di novità, introdotto dal voto sulla piattaforma Rousseau, avrà ricadute in ambito locale, a partire dal capoluogo di provincia dove, tra meno di due anni, si tornerà alle urne per eleggere il sindaco al posto di Federico Borgna e rinnovare il Consiglio comunale?

Il percorso si annuncia complesso perché un’eventuale apertura del centrosinistra “classico” ai pentastellati significherebbe quasi certamente consegnare la lista civica “Centro per Cuneo”, una delle due gambe dell’attuale maggioranza, al campo avverso del centrodestra.

Senza contare che pochi esponenti del centrosinistra guardano con entusiasmo ad un connubio che sarebbe di mero calcolo elettoralistico, in verità tutto da dimostrare.

Ma le sorprese della politica, specie di questi tempi, sono infinite e in due anni può succedere di tutto.

A Roma come a Cuneo.