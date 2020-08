Temperature nella media in settimana, boom del caldo nel weekend con massime a 37°C

Correnti occidentali più umide legate ad una bassa pressione sull’Atlantico mantengono l’atmosfera instabile al Nord, con rovesci e temporali sparsi soprattutto nella seconda parte della giornata, anche nelle pianure. Le temperature risulteranno nella media del periodo fino a giovedì, per poi alzarsi rapidamente tra venerdì e sabato, con un clima decisamente afoso.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

oggi lunedì 17 e martedì 18 Agosto.

Cielo in generale sereno o poco nuvoloso al mattino, al pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dalle Alpi, con sviluppo di locali rovesci o temporali che si diffonderanno a carattere sparso anche nelle pianure. Domani stesso copione ma i fenomeni saranno molti più localizzati e ridotti di numero, relegati per lo più sulle Alpi e settori meridionali. Temperature in media, con massime comprese tra 27 e 30 °C oggi, 28 e 32 °C domani. Minime tra 16 e 22 °C. Venti assenti o deboli a regime di brezza, meridionali tra Liguria e basso Piemonte, di direzione variabile altrove. Possibili forti raffiche durante i temporali.

Mercoledì 19 e giovedì 20 Agosto.

Belle giornate soleggiate con quasi totale assenza di fenomeni e temperature stazionarie o in lieve rialzo nelle massime giovedì. Ventilazione assente o debole a regime di brezza.

Tendenza weekend:

L’alta pressione si estenderà nuovamente verso le nostre regioni, portando anche un aumento delle temperature che sabato potrebbero raggiungere i 36/37 °C sulle pianure, con caldo molto afoso. Da domenica un fronte fresco atlantico farà diminuire la calura.

