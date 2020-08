Ciclismo: Valentina Basilico del Racconigi Cycling Team quinta al Gp Bper San Felice di Massa Finalese

Quinta posizione per Valentina Basilico nel primo Gp Bper San Felice di Massa Finalese.

La portacolori del Racconigi Cycling Team era, insieme alle compagne di squadra Sylvie Truc e Matilde Vitillo, nel gruppo delle dodici andato in fuga a pochi chilometri dal traguardo.

A vincere è stata Alessia Patuelli su Palazzi e Tonetti.

Truc si è classificata nona mentre Vitillo, che aveva tentato la fuga con Eleonora Gasparrini nelle prime fasi di gara, ha chiuso in dodicesima posizione aggiudicandosi anche uno dei tre traguardi volanti posti lungo il percorso.

Per il Racconigi Cycling Team si tratta della seconda top five in due gare dopo il quarto posto nella gara inaugurale di Monza.

La gara si correva su un circuito completamente pianeggiante di 5 chilometri e mezzo da percorrere dodici volte per un totale di 66 chilometri.

Sabato 22 il team racconigese è atteso dalla la prova di Bovolone in provincia di Verona. Il giorno prima – venerdì 21 agosto – Ginevra Vezzi e Matilde Vitillo parteciperanno ai Campionati italiani a cronometro donne Élite che si correranno tra Bassano del Grappa e Vicenza.