Camera ardente alla Crusà Neira di Savigliano, domani i funerali del 24enne Marco Appendino

Sarà allestita nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto, la camera ardente presso la Crusà Neira di Savigliano in attesa dell’ultimo saluto a Marco Appendino, 24 anni, che si terrà domani presso la parrocchiale di San Giovanni preceduta oggi alle ore 19 dal rosario.



Nella tragica notte di martedì 11 agosto era alla guida del Defender che è precipitato sulla strada in direzione dell’Alpe Chastlar nel comune di Castelmagno. L'incidente della “notte delle stelle” ha spezzato la vita di cinque giovani: oltre al conducente Marco Appendino, tra le vittime i fratelli Nicolò ed Elia Martini, 17 e 14 anni, di San Sebastiano di Fossano, Camilla Bessone di 16 anni e Samuele Gribaudo di 14, residenti a San Benigno di Cuneo.



I funerali delle altre vittime si sono svolti nei giorni scorsi: il nulla osta per le esequie di Marco Appendino sono giunte a seguito dei riscontri autoptici di sabato 14 agosto che hanno chiarito come il ragazzo conoscesse la strada e non avesse assunto alcolici.



Quattro i superstiti del fatale incidente, due dei quali - Marco e Danilo - si trovano ancora in ospedale: le loro condizioni sarebbero stabili e non sarebbero in pericolo di vita. Già dimesse poche ore dopo l’incidente le amiche Chiara ed Anna. Le loro testimonianze, come persone informate sui fatti, saranno di fondamentale importanza per ricostruire la dinamica dell’incidente.



Domani alle ore 16 Savigliano saluterà per l’ultima volta Marco. Lascia il papà Aldo, la mamma Paola e la sorella Manuela oltre ai tanti amici.