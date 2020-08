Ritrovato il corpo senza vita di Beppe Grisotti lungo un sentiero nei pressi di Varese Ligure

E’ di Piero Grisotti “Beppe”, residente a Saluzzo, naturalizzato bagnolese, il corpo senza vita ritrovato ieri mattina intorno alle 8,30, da due escursionisti in località Buto nel comune di Varese Ligure, in provincia di La Spezia.

Era disteso lungo un sentiero nel bosco, a circa 10 km dal luogo della scomparsa, avvenuta il 6 luglio scorso in una frazione di Varese Ligure, dove si era recato per trovare il figlio Giovanni. Era uscito di casa nel pomeriggio in cerca della moglie e di lui si erano perse le tracce.

Le ricerche, estese a varie province e in cui sono state coinvolte Forze dell’Ordine, Carabinieri, Vigili del Fuoco, cani molecolari, non avevano dato esito, fino alla segnalazione di ieri al 112. Del caso si era anche interessata la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto".

Il riconoscimento è avvenuto attraverso gli effetti personali da parte dei famigliari. "Era disteso sull'erba a fianco del sentiero, in posizione di riposo ed ha sicuramente avuto un malore da cui non si è più risvegliato. La posizione del corpo dava l'idea di una persona sdraiata a riposare con espressione serena" racconta in figlio - Ha camminato in salita per una decina di chilometri (era un camminatore) lungo un percorso usato dai taglialegna, alle pendici del Gottero.

Nel dolore della sua scomparsa e nell’angoscia dei giorni senza notizie è di sollievo almeno il fatto di averlo trovato così e non magari in un burrone, bisognoso di soccorso che non sarebbe giunto in tempo.

"Era nato sulle colline di Cavoretto, sopra Torino, dove ha passato tutta la gioventù. Amava le dolci alture ed ha terminato la sua vita con una passeggiata così, in collina".

Viene ricordato come una una persona gentile e discreta, un poeta. "Se n’è andato in punta di piedi, senza disturbare".

Grisotti, pensionato Fiat Aviazione aveva 82 anni. Era soprannominato il Poeta Sognatore per la passione per i versi (al link della pagina facebook creata per lui, si possono leggere alcune sue composizioni poetiche https://m.facebook.com/PieroGrisotti/).

Per lavoro aveva a lungo abitato a Bagnolo e a Barge, trasferendosi negli ultimi anni a Saluzzo.

Il funerale (non è ancora decisa la data) dovrebbe svolgersi in una delle due città.

Lascia la moglie Enza, i figli Giovanni, Valentino e Angela