Sulle strade di Paesana e Crissolo velox a Ferragosto, ma 0 multe: “Dimostrato che può avere un effetto deterrenza” (FOTO)

Zero multe per eccesso di velocità.

È il bilancio dei controlli - coordinati dal vicecommissario Davide Domenico Barra - che la Polizia locale dell’Unione dei Comuni del Monviso ha svolto nella giornata del sabato di Ferragosto, anche con il posizionamento dell’autovelox.

L’apparecchiatura per la rilevazione della velocità è stata posizionata, per un paio d’ore, al mattino, lungo la strada provinciale 26, lungo la circonvallazione sud di Paesana, all’altezza della frazione Erasca, dove è in vigore il limite massimo dei 70 chilometri orari. Il velox, in questo caso, ha rilevato le velocità dei veicoli in transito verso monte, senza registrare irregolarità.

Al pomeriggio, invece, il “velox” è stato posizionato a Crissolo, monitorando il traffico in discesa, proprio alle porte del paese, in un tratto sul quale insiste il limite dei 40 chilometri orari. Anche in questo caso, nessun automobilista è incorso in sanzione.

Soddisfatte le Amministrazioni dei due Comuni. “L’autovelox – ci dice il sindaco di Crissolo Fabrizio Re – ha avuto un suo effetto deterrente. Le auto transitavano in paese a passo d’uomo: possiamo dire che abbiamo perfettamente raggiunto l’obiettivo.

Grazie a tutti gli automobilisti: così bisogna fare, soprattutto nei paesi. Per evitare disgrazie, bisogna andare piano e a Crissolo piano sono andati tutti, sono molto soddisfatto. Grazie ancora anche agli agenti della Polizia locale ed alle migliaia di automobilisti prudenti e rispettosi”.

Dello stesso avviso il sindaco di Paesana, Emanuele Vaudano: “Il posizionamento dell’autovelox in una giornata come quella di Ferragosto ha dimostrato il potenziale di deterrenza. Ce lo conferma l’assenza di infrazioni, in un tratto di strada comunque ad alto scorrimento”.

L’annuncio del posizionamento del velox, ospitato dal nostro giornale proprio a ridosso di Ferragosto, aveva suscitato qualche polemica. Da parte di chi – da tempo – sostiene la teoria del “far cassa” da parte dei Comuni.

A Ferragosto si è avuta la riprova che l’apparecchio, se posizionato correttamente e visibilmente segnalato con cartellonistica ad hoc, può avere una sua funzione. Che in questo caso è stata puramente deterrente.

Parallelamente, la Polizia locale ha anche svolto controlli nel concentrico dei due paesi, volti prevalentemente al contrasto della sosta selvaggia e al controllo della viabilità nelle giornate di punta, vale a dire sia sabato che domenica.