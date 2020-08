Ad ogni camicia il proprio colletto: come sceglierlo al meglio per essere impeccabili in ogni occasione

Una classica camicia da uomo ha in genere uno stile lineare e pulito, come vogliono le tendenze minimali e less is more: sono molti gli uomini che desiderano personalizzare la propria camicia con dei modelli su misura, in modo da ottenere un capo unico.

Il focus sono i dettagli, come il colletto e i polsini: ne esistono di diverse tipologie e servono a caratterizzare la camicia per uno specifico outfit, ad esempio per un look casual chic e informale o un registro più elegante.

I colletti delle camicie maschili sono svariati, nel modello Windsor, in quello alla francese, diplomatico, alla coreana o in quello aperto e staccabile.

Andiamo a spiegare nel particolare quali sono i fit dei colletti per camicie uomo e come sceglierli a seconda dell'abito e del contesto.

Il collo all'italiana

Il colletto italiano è quello della camicia classica, rigido e ben sagomato, con il primo bottoncino e le alette ben stirate triangolari e perpendicolari alla riga.

Si tratta del collo più comune in una classica camicia da uomo, diffuso sia negli outfit casual che in quelli più formali e sofisticati.

Il collo alla francese o Windsor

Rispetto al modello all'italiana, il colletto alla francese ha le punte triangolari più ampie e il primo bottone scende di conseguenza più in basso. Ne deriva uno stile più casual, scanzonato e disimpegnato.

Il collo arrotondato

È chiamato anche colletto Club ed è amato da chi veste in stile British: invece dei triangoli, ha le punte curvy e arrotondate. Una camicia come questa sta molto bene con un doppiopetto o con una giacca svasata e sfiancata.

Il collo button down

Si tratta di un collo costellato di bottoni ed il preferito dagli uomini che vestono sportivo e casual. La camicia si porta scollata, in modo informale e disinvolto.

Il collo alla coreana

È una tipologia di collo molto celebre e si distingue immediatamente per essere priva delle alette. Ha una vestibilità unisex ed è adatta sia a lui che a lei: caratterizza uno stile casual e disimpegnato, minimal chic.

Il colletto con spilla

Viene chiamato anche pin collar questo colletto in cui le due alette triangolari sono collegate in punta da una spilla, un accessorio gioiello spesso con pendente. Si tratta si un modello molto particolare che rientra in un gusto barocco e vittoriano, molto indossato anche dai dandy.

Qual è il colletto giusto per il papillon?

Il farfallino da uomo oggi è un accessorio che viene inserito anche in un abbigliamento casual chic, per dare un tocco di personalità e carisma. Tendenzialmente, però, è appannaggio di un completo elegante, ad esempio di un tight, di un frac o di uno smoking.

La camicia ideale da abbinare al papillon è quella con collo italiano, semi francese e francese, quelli con le vele ben definite, lunghe e frontali (che devono essere stirate alla perfezione). Sul sito www.camicissima.it sono ben segnalati tutti i modelli con colletti di queste tipologie, versioni più classiche e tradizionali che si sposano con un completo maschile elegante e raffinato, con il farfallino e con la pochette in seta abbinata.

Le camicie più adatte per un look sportivo e informale

La versione alla coreana è sicuramente quella più casual, l'ideale per il tempo libero e per un aperitivo in un locale disimpegnato.

La camicia con colletto botton down, invece, ha un duplice look: scollata e dallo spirito leggero, si può trovare in contesti sportivi o più pettinati come i campi da golf e la barca a vela.

Di sicuro è una camicia con un ottimo equilibrio tra classico e moderno, ma non è adatta per un'occasione formale o per una cerimonia ufficiale.

Il brand Camicissima propone tanti modelli di camicie con collo alla coreana e botton down, sia nelle versioni a tinta unita che in quelle trendy con righe, quadretti e motivi decorativi.

Ad ogni camicia il proprio colletto

Saper distinguere i dettagli è fondamentale: Dio sta nei particolari, scrisse l'architetto Mies Van Der Rohe, padre del minimalismo. Per questo motivo è importante riconoscere e saper valutare tra colletti diplomatici più formali (italiani, semi francesi e francesi) e quelli disimpegnati e creativi (come il colletto Club).