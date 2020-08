Le più belle destinazioni italiane in montagna per una vacanza in famiglia

Soprattutto in questa particolarissima estate 2020, che vede in primo piano la necessità di mantenere il distanziamento sociale, è cresciuta tantissimo la popolarità delle vacanze in montagna. Le destinazioni di questo tipo hanno il pro di essere adatte a diverse tipologie di utenti, in primis alle famiglie con bambini.

Quali sono le migliori mete da considerare quando si parla di vacanze in montagna con bambini ? Nelle prossime righe, abbiamo raccolto alcune dritte utili al proposito.

Alpe Cimbra

Quando si parla di destinazioni per vacanze in montagna con bambini, è impossibile non chiamare in causa l’Alpe Cimbra. Questa meravigliosa fetta di Trentino rappresenta un ottimo punto di riferimento per le famiglie in vacanza per diversi motivi. Tra i principali è possibile citare senza dubbio la possibilità di praticare numerose attività all’aria aperta, dal trekking fino alle gite in bici. Se ci si trova in queste zone nei mesi caldi dell’anno, una buona idea è una gita in pedalò al Lago di Lavarone. Da non dimenticare è anche la possibilità di scoprire il Sentiero Cimbro dell’Immaginario, un luogo dove immergersi in una vera e propria atmosfera da fiaba grazie alle meravigliose statue in legno.

Val di Fassa

Un’altra ottima alternativa da considerare quando si parla di vacanze in montagna con i bambini è la Val di Fassa. Tra le destinazioni specifiche da ricordare troviamo senza dubbio Moena, centro urbano famoso non solo per il celebre formaggio Puzzone, ma anche per il fatto che, tra le vie del suo centro storico, si parla ladino.

Proseguendo con l’elenco delle destinazioni imprescindibili in Val di Fassa troviamo Soraga. Quando si nomina questo luogo, si chiama in causa quello che, a tutti gli effetti, è il più antico tra i borghi della Val di Fassa.

Un’altra meta molto interessante da considerare quando si viaggia in Val di Fassa con i bambini è Vigo di Fassa. Questa località, che si trova in una posizione dominante rispetto al resto della valle, ha il pro di essere perfetta per le vacanze in montagna sia in estate, sia in inverno. Se poi si amano scoprire anche i lati più autentici dei luoghi che si visitano, questa zona è indubbiamente un punto di riferimento importante per quanto riguarda la scoperta della cultura tradizionale delle Dolomiti.

San Martino di Castrozza

Quando si parla di San Martino di Castrozza, si inquadra una delle mete storiche delle Dolomiti, nonché un punto di riferimento importantissimo quando si parla di vacanze con i bambini in montagna. Perfetta d’inverno, periodo durante il quale è possibile apprezzare le numerose piste da sci, è fantastica anche d’estate. In questo periodo dell’anno, si può scoprire la meraviglia delle Dolomiti attraverso trekking, escursioni in bicicletta o parchi avventura. Ci sono tante attività per i piccoli, ma anche i grandi possono trovare ‘pane per i loro denti’ grazie alla presenza di hotel, anche di lusso, che mettono a disposizione spa e percorsi di benessere.

Alpe di Siusi

Maestosa, regale e capace di togliere il fiato: tutto questo e molto altro è l’Alpe di Siusi, una meta speciale quando si parla di vacanze in montagna con i bambini. Si potrebbe scrivere tantissimo in merito a questa meta. Tra le attività più interessanti da fare con i bambini rientra senza dubbio il Sentiero delle Streghe, un vero e proprio percorso sensoriale caratterizzato dalla presenza di tappe super divertenti.

Il sentiero in questione, in partenza da Saltria, si contraddistingue per la presenza di numerose sorgenti di acqua sulfurea, benefica per la pelle ma soprattutto divertentissime per i bambini. Ah, non dimentichiamo che questa zona di Trentino è anche un regno di piatti succulenti.