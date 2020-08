Nuovo webinar di Confindustria per illustrare alle imprese le novità del "Decreto agosto"

Proprio non è un anno come gli altri. Il Covid-19, oltre a provocare migliaia di vittime nel Paese, a creare comprensibili paure e a destabilizzare il sistema economico globale, come effetto collaterale ha stravolto le consuetudini estive, soprattutto quelle agostane.



Quello che era un mese “tranquillo”, dedicato da una forte maggioranza di persone alle vacanze o quanto meno a ritmi di lavoro e di vita meno incalzanti, è diventato un periodo in cui, a causa dei timori per la ripresa dei contagi e per ciò che potrebbe accadere in autunno anche dal punto di vista dell’economia, si succedono iniziative anche a livello governativo destinate ad avere un notevole impatto su tutta la collettività.



È recentissima la decisione di sospendere per alcune settimane le attività dei locali da ballo e di rendere obbligatorio l’uso serale e notturno delle mascherine nei luoghi della movida. E nei giorni precedenti è stato pubblicato il “Gazzetta Ufficiale” il Decreto Agosto, i cui contenuti riguardano da vicino anche il mondo delle imprese.

Si è quindi rivelata ben ponderata la scelta di Confindustria Cuneo di mantenere aperti gli uffici di corso Dante nei giorni centrali di agosto, discostandosi da una prassi consolidata e comune, per continuare a fornire i propri servizi con consulenze ad hoc, con informazioni tempestive e puntuali sulle normative coinvolgenti le imprese.

In quest’ottica di vicinanza agli associati si pone la disamina puntuale e dettagliata dei contenuti del Decreto Agosto che si terrà, in forma di webinar, mercoledì 19 agosto, a partire dalle 10,30.



Ad approfondire i temi saranno: Valerio D’Alessandro, vicedirettore di Confindustria Cuneo, Laura Bruno del Servizio Fisco e Dogane, Nicolò Cometto del Servizio Credito e Finanza agevolata, Carlo Baudena del Servizio Relazioni Industriali e Veronica Ciccotelli del Servizio Lavoro e Previdenza.



Le iscrizioni al seminario on-line sono gratuite per tutte le associate e vanno effettuate su uicuneo.it/calendario. A iscrizione effettuata, sarà inviato il link per collegarsi.



«Invitiamo tutti gli associati a iscriversi al webinar e a seguire i lavori», dichiara il Direttore generale, Giuliana Cirio. «Il focus offrirà una panoramica di tutte le nuove misure per ogni area tematica, dal lavoro al sostegno e rilancio dell’economia, agli adempimenti fiscali. Il Decreto Agosto non si discosta da quelli precedenti (i decreti legge Cura Italia, Liquidità e Rilancio) in termini d’impostazione, poiché presenta una grande frammentazione delle misure su numerosi capitoli. Inoltre, sebbene emerga qualche segnale di maggiore attenzione verso le esigenze delle imprese, ripresenta la prevalenza di misure assistenziali su quelle strutturali».



Va detto che questa normativa ha anche notevoli implicazioni pubbliche, motivo per il quale l’invito a partecipare è stato esteso ai sindaci della Granda.



Dal punto di vista giuslavoristico, il fulcro intorno al quale ruota il Decreto Agosto è la proroga del divieto di licenziamento che dà origine, quale inevitabile conseguenza, alla proroga della cassa integrazione guadagni per un periodo complessivo di 18 settimane e alle agevolazioni contributive di corollario.



Evidenziano i vertici di Confindustria: «Anziché interventi a pioggia, dalle limitate ricadute e di temporanea efficacia, riteniamo che l’azione del Governo sarebbe dovuta andare nella direzione di un mirato supporto al sistema economico, l’unico che può garantire, nel medio-lungo periodo occupazione e benessere economico per i cittadini. Disperdere le risorse a disposizione può avere un esito assistenzialistico nel brevissimo termine, ma non risolve la cronica stagnazione economica nella quale il “sistema Italia” si dibatte da troppo tempo».



Rispetto alle proposte di Confindustria si rileva l’assenza di alcune misure prioritarie come la cedibilità credito d’imposta 4.0 e la possibilità di modificare i piani di ammortamento.



Risulta eliminata la norma volta a consentire alle imprese il recupero dell’Iva sui crediti non riscossi, una disposizione di valenza sistematica e di indubbia utilità nell’attuale contingenza per la generalità delle imprese.



Invece è stata accolta la proposta di Confindustria di introdurre una procedura per la rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni più flessibile e meno onerosa rispetto al passato. Sono state accolte anche le proposte di Confindustria riguardanti alcuni importanti rifinanziamenti (Fondo di garanzia Pmi, Ipcei, automotive e contratti di sviluppo), nonché la proroga della moratoria di legge per i debiti bancari delle Pmi.

In materia di integrazione salariale, il nuovo decreto legge prevede che i datori di lavoro che, nel 2020, sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19, possano presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cigo, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga Covid per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove. Le complessive 18 settimane devono essere collocate entro il 31 dicembre.



Questi e molti altri temi, dal rifinanziamento delle misure a sostegno delle imprese, alle previsioni fiscali, alle norme per il settore dei trasporti e della mobilità, saranno commentati dai funzionari di Confindustria Cuneo con un taglio tecnico per illustrare tutte le disposizioni più rilevanti, in modo da fornire un efficace supporto alle aziende.

Per avere maggiori informazioni sul webinar del 19 agosto: tel. 0171-455583 oppure e-mail confindustriacomunicazione@uicuneo.it.