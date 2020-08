Lo scrittore braidese purosangue Pino Berrino ospite del Caffè Letterario online

Segni particolari: nato a Bra ed ivi residente dal primo vagito, classe 1952, segno scorpione. Stiamo parlando dello scrittore Pino Berrino. Le prodezze della sua ruspante giovinezza faranno il giro dell’internet giovedì 20 agosto, alle ore 21, partendo dal Gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più”.



Genuino, schietto e senza filtri (di Instagram, ma non solo), lo scrittore braidese purosangue sarà ospite del Caffè Letterario online per parlare dei suoi libri attraverso un video che vale più di mille presentazioni. E con la garanzia di restare ampiamente soddisfatti.



I romanzi “I giorni di Giuse” e “Quel che resta di un benzinaio”, entrambi editi da Araba Fenice, sono infatti diventati best seller della letteratura braidese e ormai sono sulla bocca di tutti. Avranno un gusto un po’ retrò, ma è come leggere un bel classico che ha ispirato generazioni: non si sbaglia mai!