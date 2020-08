La Dottoressa Simona Antonella Zaccuri cessa l’attività

Dal 1° settembre la dottoressa Simona Antonella Zaccuri cesserà l’attività di Medico di Assistenza Primaria per l’ex ambito territoriale di: Alto – Bagnasco – Battifollo – Briga Alta – Camerana – Caprauna – Castellino Tanaro – Castelnuovo Di Ceva – Ceva – Garessio – Gottasecca – Igliano – Lesegno – Lisio – Marsaglia – Mombarcaro – Mombasiglio – Monesiglio – Montezemolo – Murazzano – Nucetto – Ormea – Paroldo – Perlo – Priero – Priola – Prunetto – Roascio – Sale Delle Langhe – Sale San Giovanni – Saliceto – Scagnello – Torresina – Viola - Dogliani E Belvedere Langhe.



Gli assistiti in carico alla Dottoressa Zuccari dovranno effettuare la scelta di un nuovo medico recandosi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, della delega nel caso in cui non possa presentarsi il Distretto interessato corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso i seguenti Uffici e nei seguenti orari a far data dal 1 settembre.



Sportello di Scelta/Revoca c/o Distretto Sud Est sede di Dogliani

Martedì dalle 9 alle 12,30

Mercoledì dalle 14,30 alle 16,30



Sportello di Scelta/Revoca c/o Distretto Sud Est sede di Carrù

Lunedì dalle 15 alle 16,30

Mercoledì dalle 8,30 alle 11,00

Giovedì dalle 8,30 alle 10,00

Venerdì dalle 11 alle 12,30



Sportello di Scelta/Revoca c/o Ospedale di Mondovì Via San Rocchetto, 99

dal Lunedì al Venerdì dalle 08 alle 17 (orario continuato)



Gli assistiti potranno effettuare la nuova scelta del Medico nell’ambito territoriale unico del Distretto di residenza/domicilio.



In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al Covid-19, sarà possibile trasmettere via e-mail le richieste di Scelta del Medico di Medicina Generale, unitamente ad un documento d’identità al seguente indirizzo : prenotazionicassa.mondovi@aslcn1.it.



E’ anche possibile effettuare la scelta del nuovo Medico online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte.