Quattro nuovi positivi a Covid-19 a Bra: si tratta di persone rientrate da soggiorno all'estero

Come da dati dell'Unità di Crisi Covid della Regione Piemonte (pubblicati sull'apposita piattaforma pubblica dedicata: https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte), attualmente a Bra sono 4 i residenti positivi al Coronavirus.



“In tutti quattro i casi si tratta di persone rientrate da un soggiorno turistico all'estero. I concittadini positivi sono monitorati dall'Asl, che ha ricostruito la catena dei contatti, e sono isolati in quarantena presso il proprio domicilio - commenta il sindaco Gianni Fogliato -. Rinnovo l’appello alla responsabilità, anche in vacanza: per non vanificare gli sforzi fatti finora da parte di tutti è essenziale la scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione più basilari, a partire dall'utilizzo della mascherina al rispetto della distanza interpersonale, evitando assembramenti e comportamenti pericolosi per la salute propria e della comunità".



Si ricorda che da oggi, lunedì 17 agosto, è in vigore la nuova ordinanza del Ministero della Salute, che prevede l'obbligo di indossare le mascherine dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale; la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Al provvedimento firmato ieri dal Ministro Speranza non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.