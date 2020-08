Alessandro Preziosi fa tappa a Limone Piemonte e dedica un post "poetico" al verde delle montagne cuneesi

Limone Piemonte sempre più tappa per vip. A fare visita alla capitale della Valle Vermenagna il celebre attore nato a Napoli Alessandro Preziosi.

Come testimonia la sua seguitissima pagina Instagram Preziosi ha pubblicato ieri uno scatto della verde vallata con un post riflessivo: "L’anonimo verde respira i tuoi polmoni... racconta alberi antichi... non c’è spazio non c’è interstizio fra di loro... e limitano il cielo.. lo includono ..raccontano antiche rivalità e natura selvatica.. che non conosce età."

Il post ha raccolto l'apprezzamento di oltre 4mila persone. Un buon veicolo per la promozione turistica di questo territorio.