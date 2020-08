Chiusa temporanemante per lavori di ripristino strada nell'area rurale di Cerialdo

Sarà chiusa al traffico veicolare nella giornata di oggi, lunedì 17 agosto, dalle 7 alle 19, la strada nell'area rurale di Cerialdo per il ripristino del muro del canale Molino Morra ceduto giovedì 13 agosto all'altezza del civico 64.

La chiusura si rende necessaria per la ristrettezza della carreggiata e per la tipologia dell’intervento. La chiusura sarà attiva da via Passatore fino alla zona interessata dal crollo del muro.

"Sarà cura della ditta esecutrice dei lavori - si legge nella nota comunale- riaprire la strada alla libera circolazione dei veicoli."