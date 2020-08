Gli animali del Pinco Pallino vi stanno aspettando

Il Canile Rifugio Pinco Pallino Club si trova in frazione Cussanio 33 a Fossano.

Il rifugio accoglie principalmente cani ma anche gatti, cavalli e altri animali abbandonati o maltrattati. «Vi ringraziamo e chiediamo a tutti di sostenerci attraverso piccole donazioni in denaro, ma anche pane secco, scatolette per cani e gatti, cappottini, coperte, asciugamani, tappeti, cucce, antiparassitari, medicine, garze, siringhe, alimenti secchi e fioccato per conigli, capre e cavalli, segatura, trucioli e tutto il materiale che possa servire per la costruzione di giacigli».



In questo momento stiamo dando accoglienza a molti gattini: abbiamo urgentemente bisogno di trovare una casa per loro, hanno circa due mesi, sono pronti per essere adottati. Mandateci un messaggio su WhatsApp 3343372507.



Ora passiamo ai nostri cani:

Cianciangori maschietto di 7/8 mesi tipo volpino, taglia piccola, dolcissimo e molto vivace.

Tex maschietto di 1 anno circa, taglia medio piccola, veramente dolcissimo adatto a tutti!



Rifugio Pinco Pallino Tel. 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club