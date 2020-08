Vino: Centinaio-Bergesio (Lega), “Carenza degli stagionali e incapacità del governo"

“L’Italia entra nel vivo con la vendemmia eppure con la carenza degli stagionali nei campi è a rischio un settore fondamentale del made in Italy” a denunciarlo in una nota i senatori della Lega, Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura, e Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama.



“A causa della seconda ondata di contagi nell'Est Europa si aggravano i problemi per manodopera” sottolineano i senatori della Lega citando i dati di confagricoltura: “i lavoratori stagionali coinvolti nel comparto vitivinicolo sono 180.000 e rappresentano il 20% del totale delle assunzioni in agricoltura. Per la quarantena imposta a chi arriva dalla Romania e dalla Bulgaria, molte aziende vitivinicole, in prevalenza del Nord Italia, che ricorrono da tempo agli operai dell'Est Europa, si trovano in difficoltà a questo si aggiungono le difficoltà per la mancanza di strumenti legislativi snelli per le assunzioni brevi. Un combinato disposto che danneggia il made in Italy” aggiungono “Si stima in Italia una produzione di vino Made in Italy attorno ai 45 milioni di ettolitri in calo di circa il 5% rispetto allo scorso. In gioco è il primato mondiale per la produzione: cosa sta facendo il governo per garantirlo? Nulla”.



E concludono i senatori: “Da mesi proponiamo al governo di dare dei voucher agricoli semplificati che consentano subito l'impiego degli italiani. Ma questo governo dimostra tutta la sua incapacità e indifferenza verso il popolo italiano”.