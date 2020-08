60 buoni da 200 euro ai dipendenti della casa di riposo di Chiusa Pesio

La Fondazione Residenza La Meridiana ha consegnato 60 buoni da 200 euro per premiare i dipendenti della casa di riposo di Chiusa di Pesio in prima linea contro il Covid-19.



Per essere ancora più vicini al territorio i buoni, distribuiti in tagli da 10 euro, saranno spendibili in qualsiasi attività commerciale del paese: dall’estetica al negozio di alimentari, passando per la ristorazione e l’abbigliamento.



“Questi mesi di emergenza sono stati e continuano a essere difficili”, spiega Giacomo Tosello, presidente della Fondazione Residenza La Meridiana. “Ma sapevamo di poter contare sul lavoro instancabile, appassionato e ricco di umanità del personale che non si è mai risparmiato per garantire i più alti livelli di assistenza e cure ai nostri ospiti. Per questo, come amministrazione della casa di riposo, abbiamo voluto rivolgere un pensiero di ringraziamento sincero e concreto ai nostri dipendenti offrendo loro un premio, che è l’espressione della nostra riconoscenza”.



“L’emergenza sanitaria ha richiesto uno sforzo e un’attenzione maggiori, con l’implementazione di procedure straordinarie a tutela della salute del personale e degli ospiti. Il coraggio e la passione per il proprio lavoro mostrato dai dipendenti della Fondazione Residenza La Meridiana sono stati fondamentali per la nostra comunità”, afferma il sindaco di Chiusa di Pesio, Claudio Baudino. “L’occasione mi è cara per ringraziare ancora una volta le donne e gli uomini impegnati in prima linea nelle strutture del nostro territorio in cui, al momento, non abbiamo registrato casi positivi, e l’amministrazione della Fondazione Residenza La Meridiana per la modalità con cui ha scelto di realizzare il premio, reinvestendo l’importante valore economico nelle attività del territorio”.