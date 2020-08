Gancia: "Bene parole di Draghi, ora dare priorità ai giovani per la ripresa"

"Non posso che condividere le parole di Mario Draghi in apertura del meeting di Rimini. La ripresa europea dovrà concentrarsi sui giovani, sulla loro formazione professionale, universitaria e di ricerca, garantendo loro uguali condizioni di partenza come ci insegnava Luigi Einaudi.



Non possiamo compromettere il futuro dei nostri giovani caricando sulle loro spalle il peso del pagamento dei debiti che il Covid sta ulteriormente gravando.



Per fare questo serve uno sforzo comune di tutti i governi dell'Unione e un patto politico tra gli Stati membri affinché le risorse messe a disposizione dal Recovery Fund vengano usate in investimenti e non in sussidi a fondo perduto."





Lo afferma Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.