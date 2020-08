"Il bonus ai politici? Saranno i partiti stessi a seppellire lo scandalo"

Sembrava dovesse venire giù il mondo per lo scandalo del bonus inopportunamente (per quanto legalmente) ottenuto da alcuni parlamentari e da diverse centinaia di amministratori pubblici regionali e locali. Invece, la prospettiva è che tra qualche giorno nessuno ne parli più per due ordini di motivi: perché lo hanno deciso i partiti, tutti nessuno escluso, e perché magari nel frattempo è subentrato un fatto scandaloso o scandalistico ancora più grande da offrire alla pubblica opinione.



È questa la realistica e triste riflessione che il banchiere scrittore Beppe Ghisolfi affida alla video intervista che andrà in onda oggi, alle 19,30 e alle 22,30 in replica, nell'edizione del TG 4 di Telecupole condotta da Giulio Botto.



I partiti - è la conclusione di Ghisolfi - sono molto abili in ciò, mentre la gente normale non ha altra alternativa se non lavorare e ingegnarsi per arrivare alla fine del mese senza poter confidare in sussidi regolati da leggi che sembrano scritte male per la generalità dei cittadini ma scritte invece bene per gli stessi legislatori.